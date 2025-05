Plenković: "Posebno me veseli jedna pobjeda"

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković čestitao je stranačkim kandidatima u govoru u HDZ-ovu izbornom stožeru u Zagrebu.

"Politika koju vodimo doživjela je uspjeh", istaknuo je i dodao: "Rezultati u prvvom krugu su puno bolji za HDZ nego što su bili prije četiri godine u prvom krugu."



Naglasio je da ga posebno veseli pobjeda u Sisku, a čestitao je na sjajnom rezultatu u Osijeku. Istaknuo je zadovoljstvo i rezultatom u Splitu: "Mislim da Split zaslužuje promjenu. Bitka za Split, šansa da ga vratimo, itakako je izgledna."

Čestitao je i Mislavu Hermanu u Zagrebu, a za Rijeku je rekao da je to "potpuno apsolutna katastrofa za SDP" te dodao: "Birači su kaznili njihovu ekshibiciju."

"Čestitka Mislavu Hermanu u Zagrebu, on je treći, ali u Skupštini smo drugi, imamo više vijećnika u gradskoj Skupštini. Bilo je desno od centra jako puno kandidata, to je dovelo do rasipanja glasova", rekao je.

"Ovo su treći lokalni izbori koje predvodim kao predsjednik HDZ-a, hvala svima u stranci i koalicijskim partnerima. I nakon sljedeća dva tjedna vodit ćemo politiku koja unaprjeđuje kvalitetu života u cijeloj Hrvatskoj. Čestitke i svima drugim kandidatima koji su pobijedili u prvom krugu", poručio je Plenković.

"Što se tiče Možemo i Grada Zagreba, praktički 80 posto uspjeha Grada Zagreba se odvio zahvaljujući uspjesima Vlade. Možda to nije bilo dovoljno jasno u javnosti iskomunicirano... Ova potpora Tomaševiću je čak prevelika s obzirom na probleme u Zagrebu, komunalne probleme kao što je promet i slično", kazao je.

"Oni se nisu odmakli od lončarenja i lupetanja, a Zagreb ide naprijed zahvaljujući Vladi. Ali eto, ljudi valjda misle da se grad obnavlja zahvaljujući njima, a ne Vladi", rekao je i ustvrdio: "Ovi izbori su u potpunosti anulirali rezultate predsjedničkih izbora... Mi smo stavili stvari na svoje mjesto."

