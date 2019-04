Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju je na Trgu bana Josipa Jelačića potpisom podržao referendumsku inicijativu "67 je previše" te ustvrdio kako nema nikakvog razloga da se radi do 67 godina.

"Pozivam sve hrvatske građane da potpišu inicijativu '67 je previše' i usprotive se ovom prijedlogu mirovinske reforme da građani rade duže, u mirovini primaju manju mirovinu i žive još teže. To je nešto što je nedopustivo, jer se mirovina u odnosu na plaću smanjuje, pogotovo rapidno zadnje tri godine, i s ovim ritmom za 10 godina ona će iznositi tek četvrtinu plaće", rekao je Davor Bernardić novinarima nakon što je, zajedno sa stranačkom delegacijom, potpisom podržao tu referendumsku incijativu triju sindikalnih središnjica.

Upozorio je kako umirovljenici sve teže žive i prisiljeni su zbog toga raditi i na crno pomoćne poslove kako bi preživjeli. Također, kazao je, zbog lošije prehrane stagnira i životni vijek građana u zemlji. "Nema nikakvog razloga da se radi do 67 godina", naglasio je dodavši kako je o tom pitanju izostao socijalni dijalog Vlade i sindikata.

Smatra da je SDP pogriješio 2013. godine

Na novinarski upit kako to da dob od 67 godina nije bila prevelika dob za SDP kada je 2013. glasovao za taj prijedlog zakona, Bernardić je odgovorio da su tada okolnosti bile nešto drugačije i životni vijek se povećavao.

"Osobno mislim da smo pogriješili s tom odlukom. No, ta odluka je bitno drugačija od ove koja je danas. Tada je to vrijedilo za 2038. a danas je dob za umirovljene sa 67 godina tu 'na vratima'. Ako je čovjek nezaposlen i čeka do 67. godine, još ga se dodatno penalizira", rekao je.

Podsjetivši kako nakon što je izglasan SDP-ov prijedlog nije bilo sindikalnog referenduma, predsjednik SDP-a ocijenio je da je sadašnji vladin prijedlog duboko nepravedan, To je, smatra Bernardić, najbolje potvrdio i ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić rekavši da bi provedba referenduma koštala državu 45 milijardi kuna.

"Tako je direktno potvrdio da je tih 45 milijardi kuna uzeo radnicima ove zemlje. Mirovina nije milostinja, ona je pravo na minuli rad. SDP će inzistirati za provedbi svog plana za povećanje mirovina jer umirovljenici zaslužuju živjeti kao drugi građani EU", poručio je.

Upitan za komentar potvrde kreditnog rejtinga zemlje agencije Moody's koja je poboljšala prognozu iz stabilne u pozitivnu, Bernardić je kazao kako će jednu korist od toga imati Vlada tako što će moći jeftinije zadužiti zemlju i građane te da će na kraju cijenu tog zaduženja, kao i uvijek, platiti hrvatski građani.

Na Dan Europe u Hrvatsku dolazi Frans Timmermans

Na pitanje o dolasku njemačke kancelarka Angela Merkel u Zagreb na predizbornom skup HDZ-a za izbore za Europski parlament, najavio je da u Zagreb 9. svibnja, na Dan Europe, dolazi kandidat europskih socijalista za predsjednika Europske komisije Frans Timmermans. "Veću počast socijaldemokrati nisu mogli dobiti", poručio je.

Bernardić je, upitan o dolasku kineskog izaslanstva idući tjedan u brodogradilište Uljanik, rekao je kako vlada o tom pitanju devet mjeseci ima jedan plan - da plana nema. Ponovio je kako SDP želi da se to brodogradilište spasi jer se ne može dogoditi da se nakon 160 godina uništava strateška hrvatska industrija - brodogradnja. "Sve treba napraviti da se Uljanik spasi, a 3. maj se mora spasiti jer je to brodogradilište ušlo u Uljanik bez ikakvih dugova", kazao je. Bernardić.

Ustvrdio je da Vlada Uljanik i 3. maj svjesno gura u stečaj kako bi, kako je rekao, tamo nekakav interes izgradio marinu, hotele i otjerao radnike na ulicu.

Maras: U zadnjih pet godina građani žive kraće nego 2013.

Predsjednik zagrebačke Gradske organizacije SDP-a Gordan Maras, nakon potpisa referendumske inicijative, rekao je da u zadnjih pet godina hrvatski građani žive kraće nego je to bilo prije pet godina te sve što sadašnja Vlada premijera Andreja Plenkovića radi - radi u krivom smjeru. Izrazio je i uvjerenje da će se prikupiti i duplo veći broj potpisa od potrebnih za tu referendumsku inicijativu, jer je to jedan od načina da građani pokažu svoj otpor "neradu i bahatom ponašanju HDZ-ove vlade".

Upitan koja je razlika između SDP-ova prijedloga za povećanje dobi za odlazak u mirovinu iz 2013. i sadašnjeg, Maras je odgovorio kako je ključna razlika što sada građani žive dvije godine kraće nego 2013., a zdravstvo je lošije nego je bilo tada.

Član SDP-ova Predsjedništva Predrag Fred Matić je na to pitanje odgovorio kako su očekivali da će do 2038. godine porasti i životni vijek građana. (Hina)