Sindikalna inicijativa '67 je previše' počela je s prikupljanjem potpisa za referendum. Jedan od glavnih zahtjeva sindikata je da se granica za starosnu mirovinu zadrži na 65 godina. Potpisi se prikupljaju po cijeloj Hrvatskoj - od Osijeka do Dubrovnika, a Ministarstvo uprave objavilo je i koliko ih je točno potrebno prikupiti.

Točno u ponoć 27.4. počela je akcija. Sjeli su još sinoć i potpisi. Prvi je dao 18-godišnji Luka. A već jutros - štandovi po cijeloj Hrvatskoj. Potpisivale su sve generacije.

"Smatram da je 67 godina previše za ići u mirovinu, tj. previše za raditi do te godine", rekla je Mirta iz Splita.

"Previše mi je i ovih 58, a kamoli 67!", požalila se i Branka iz Osijeka.

"Moj muž je radio do 64 godine. Umro je s posla. A sada ljudi moraju raditi do 67 godina, pa to nije normalno!", ogorčena je i Jadranka iz Zagreba.



Neki od glavnih zahtjeva sindikata su da se dob za stjecanje prava na starosnu mirovinu ne podiže na 67 godina, već da ostane do 65 godina te da se smanji penalizacija prijevremenog odlaska u mirovinu (0,3% na 0,2%).

Najčešći razlog potpisivanja - protivljenje odlasku u mirovinu sa 67

"Ja sam trideset godina radio, u Uljaniku jedno vrijeme pa sam otišao van. Znači, teški fizički posao. I da sam tako nastavio sigurno ne bi došao do tih godina, garantirano", zaključio je Igor iz Pule.

Tajana već 15 godina radi kao profesorica u osnovnoj školi. I danas je dala potpis.

"Već mi je sad naporno. Mislim da bi bila na koncu svih mogućih snaga sa 67. Ne bi se mogla nositi s djecom s toliko godina", objasnila je svoju poziciju i profesorica hrvatskog jezika Tajana.

Malo tko želi i zamišljati mirovinu. Prosječna mirovina u Hrvatskoj je 2.432 kune.

"Njemačka vam nakon 5 godina staža daje garantiranih 500 eura. Tko danas ima u RH 500 eura, to nije naša prosječna, kamoli minimalna mirovina", rekao je pak Željko iz Zagreba.

Potpisi se prikupljaju do 11. svibnja. Za raspisivanje referenduma potrebno ih je prikupiti 373.568.

Sindikati odazivom građana više nego zadovoljni

S aktivisticom Marijom koja prikuplja potpise za referendum razgovarala je novinarka Nove TV Sanja Vištica. Priupitala ju je koliko su sindikati zadovoljni prvim danom prikupljanja potpisa.

"Ispunjeno je jako puno plahtica, mi smo strašno zadovoljni odazivom građana. Sada je večer, a ljudi i dalje potpisuju. Ovo je tek prvi dan. Potpisuju građani svih životnih dobi, i mladi i stariji", rekla je Marija.

Kao primjer smo u izračunu stjecanja prava na starosnu mirovinu, uzeli mladića Tina, koji ima 26 godina i koji se upravo zaposlio. Tin će sve uvjete ispuniti tek 2060. godine, a on će tada definitivno imati 67 godina.

To je jedan od problema na koje upozoravaju sindikati - teško je očekivati da će netko odmah nakon završetka fakulteta naći posao. Nažalost, uvjeti u Hrvatskoj nisu takvi.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr