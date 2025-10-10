Iz bečke tradicije u održivu budućnost: Julius Meinl predstavio The Originals Belvedere Blend kavu s Bio i Fairtrade certifikatima

U zagrebačkoj Bar galeriji Botaničar predstavljen je The Originals Belvedere Blend, nova premium 100% Arabica kava iz portfelja Julius Meinla s dvostrukim Bio i Fairtrade certifikatom, kojim je The Originalas Belvedere Blend postao brand kave koji je visoko podigao ljestvicu održivosti u Hrvatskoj i svijetu.

Ova kava spaja bogatu tradiciju brenda, vrhunsku kvalitetu i održiv pristup proizvodnji kave, potvrđujući predanost brenda odgovornoj i dugoročno održivoj industriji kave. Sačinjen je od zrna 100% Arabice iz Latinske Amerike, Nikaragve i Hondurasa, koji joj daju iznimnu aromu i balansiran okus, dašak elegancije bečkih kavana uz nježne note voća, lješnjaka, karamele i tamne čokolade.

Belvedere mješavina nosi ime po jednom od najprepoznatljivijih simbola Beča – dvorcu Belvedere, impresivnom remek-djelu barokne arhitekture i domu najvrjednijih umjetnina austrijske kulturne baštine.

Posebna gošća događaja, bila je Christina Meinl, potpredsjednica za Grupne strategije, brend i korporativne komunikacije i članica pete generacije obitelji Meinl, koja je zanimljivim predstavljanjem, u formatu internet podcasta, uz voditeljicu Ivu Šulentić, okupljenima ispričala priču u novom blendu kave ali i osobnom karijernom putu, te ciljevima kompanije. Uz Christinu Meinl događaju je prisustvovala i izvršna direktorica kompanije Julius Meinl u Hrvatskoj Katarina Zekić, koja je prezentirala dosadašnaj postignuća kompanije.



Christina Meinl je započela karijeru u medicini, ali je odlučila slijediti obiteljsku tradiciju i pridružiti se brendu: „Kao dijete odrasla sam uz kavu i bila fascinirana njezinom jedinstvenom aromom. Kava je moja strast, kao da je zabilježena u mojim genima.“ Dodala je kako joj je iskustvo u medicini i mikrobiologiji oblikovalo pristup inovacijama, kvaliteti i odlučivanju u industriji kave: „Inovacija je dio naše tradicije. Naglasak naše linije inovacija danas je na kvaliteti u šalici i održivosti. Lansirali smo dvostruko certificirane ‘The Originals Bio-Fairtrade kave u 100% reciklabilnoj ambalaži, što je rezultat više od dvije godine rada na pakiranju, nabavi i procjeni kvalitete.“



The Originals Belvedere Blend nosi Bio i Fairtrade certifikate, što jamči ekološki prihvatljiv uzgoj, poštenu naknadu farmerima i podršku lokalnim zajednicama u Peruu, Nikaragvi, Hondurasu i Meksiku. Julius Meinl aktivno surađuje s partnerima poput Fairtrade, Coffee and Climate, Enveritas, RespACT i Global Coffee Platform, a kroz inicijativu „Odgovorno odabrana kava“ osigurava dolazak kave od dobavljača koji poštuju društvene, ekonomske i ekološke standarde.

Christina ističe: „Kroz Program Generacija podržavamo zajednice uzgajivača kave u Kolumbiji i Ugandi, obrazujući ih i osiguravajući otpornost na klimatske promjene i ekonomske izazove. Takve inicijative jačaju lokalne zajednice i osiguravaju kvalitetniju i održiviju opskrbu kave za budućnost.“ Brend se obvezao na nabavu 100% odgovorno ubrane kave do kraja 2025. godine i ugljičnu neutralnost do 2040., aktivno promičući održivost kroz sve faze lanca vrijednosti.

„Kava je proizvod prirode i nije imuna na klimatske promjene. Bila sam u siječnju u Hondurasu, vidjela sam da su utjecaji klimatskih promjena već prisutni. Ipak, optimist sam po prirodi, vjerujem da ćemo se uhvatiti u koštac s klimatskim promjenama i da će kava uvijek biti ovdje“, zaključila je Christina Meinl.

Hrvatska je jedno od ključnih tržišta brenda, s najvećim vrijednosnim udjelom u HoReCa kanalu, dok maloprodaja bilježi dvoznamenkasti rast. Julius Meinl prisutan je u više od 70 zemalja, s naglaskom na Europu, ali i rastućim tržištima u Aziji i SAD-u. Kultura bečkih kavana, priznata kao nematerijalna UNESCO baština, nadahnjuje pristup brenda: uzeti si vremena, uživati u trenutku i povezati se kroz kavu, bez obzira na zemlju. Opisujući poslovnu filozofiju kompanije Christina naglašava: „Prva rečenica kojom bi se moj prapradjed Julius Meinl obraćao kupcima bila je 'Kako vas mogu poslužiti', a taj pristup oblikuje naš rad i danas, kroz fokus na kvalitetu, održivost i transparentnost u svakom segmentu lanca opskrbe.“

The Originals Belvedere Blend kao i Danube Delight i Gloriette Gold, spajaju 160 godina tradicije, inovativni pristup i odgovorno uživanje u kavi. Osim što oduševljava aromom i kvalitetom, blend nosi snažnu poruku o održivosti, zajedništvu i brizi za okoliš i lokalne zajednice, potvrđujući posvećenost Julius Meinla budućim generacijama kao i globalnoj kulturi kave.