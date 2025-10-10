Obavijesti Foto Video Pretražite
Iz bečke tradicije u održivu budućnost: Julius Meinl predstavio The Originals Belvedere Blend kavu s Bio i Fairtrade certifikatima

10. listopada 2025.
Pr Foto: PR
Zanimljivim predstavljanjem, u formatu internet podcasta, Christina Meinl, uz voditeljicu Ivu Šulentić, ispričala je priču svojoj obitelji, o svojoj karijeri i tradiciji koju poštuje već peta generacija i održivosti - kako u životu tako i u poslovanju.
  1. Tablete, ilustracija
    uzimaju ga milijuni

    Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
  2. Učenici na izletu, ilustracija
    agencija u stečaju

    Drama s maturalcem: Otkazali ga preko noći, nema ni povrata novca - roditelji na nogama: "Mi smo za ovo dizali kredite!"
  3. Tihomir Jakovina
    na granici

    Bivši ministar ulovljen u švercanju cigareta: Pogledajte gdje je u autu sakrio šteke
Iz bečke tradicije u održivu budućnost: Julius Meinl predstavio The Originals Belvedere Blend kavu s Bio i Fairtrade certifikatima
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Pravo očeva na njegu supruge koja je rodila carskim rezom
Pitajte svog doktora: Ovo pravo mnogi novi roditelji ne iskoriste, a mogli bi
Krunoslav Katičić objasnio kako je zapošljavanje Vilija Beroša legalno i legitimno
HDZ objasnio kako se zaposlio Vili Beroš: "Kekin je ponovno uhvaćena u laži, a šuti o..."
Banka poslala važnu obavijest klijentima: Uskoro više neće biti moguće plaćati ovim karticama
Banka poslala važnu obavijest klijentima: Uskoro više neće biti moguće plaćati ovim karticama
Održava se velika nuklearna vježba NATO-a! Posebno se fokusiraju na jednu stvar: "Uvijek ćemo biti korak ispred protivnika"
Održava se velika nuklearna vježba NATO-a! Posebno se fokusiraju na jednu stvar: "Uvijek ćemo biti korak ispred protivnika"
Hrvat nestao u Maliju: MVEP u kontaktu s obitelji, zatražene informacije od vlasti u Bamaku
Hrvat i njegov prijatelj nestali u Africi prije mjesec dana: Oglasilo se ministarstvo
Drama s maturalcem: Otkazali im preko noći, nema ni povrata novca - roditelji na nogama: "Mi smo za ovo dizali kredite!"
Drama s maturalcem: Otkazali ga preko noći, nema ni povrata novca - roditelji na nogama: "Mi smo za ovo dizali kredite!"
Tri udruge podnijele prijavu protiv Marka Perkovića Thompsona
Tri udruge podnijele prijavu protiv Thompsona, među njima i jedna braniteljska
FOTO Pogledajte kako izgleda Gaza nakon povlačenja izraelske vojske
FOTO Pogledajte kako izgleda Gaza nakon povlačenja izraelske vojske
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Kaos u Bijeloj kući: Trump greškom objavio poruku državnoj odvjetnici, sve završilo na internetu
Kaos u Bijeloj kući: Trump greškom objavio poruku državnoj odvjetnici, sve završilo na internetu
Bivši ministar ulovljen u švercanju cigareta: Pogledajte gdje je u autu sakrio šteke
Bivši ministar ulovljen u švercanju cigareta: Pogledajte gdje je u autu sakrio šteke
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Dvije djevojčice pronađene mrtve na krovu vlaka u New Yorku
Dvije djevojčice pronađene mrtve na krovu vlaka: "Svi smo užasno potreseni"
Trojica uhićena zbog sumnje da su planirali atentat na belgijskog premijera
Spriječen atentat na premijera europske države: Uhićena trojica, plan je uključivao dron kamikazu
show
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Peđa Jovanović stiže u zagrebačku Arenu 21. veljače
Jedan od najtraženijih pjevača u regiji stiže u zagrebačku Arenu: ''Bit će to večer ispunjena emocijama''
Antonija Čerkez podijelila je dirljiv video sa suprugom i sinom
Hercegovka koju regija obožava pokazala kako je suprug dočekao nju i sinčića iz rodilišta!
zdravlje
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
zabava
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Stara fotografija iz Osijeka nasmijala društven mreže, a za sve je kriv detalj u pozadini
Stara fotografija iz Osijeka nasmijala društvene mreže, a za sve je kriv detalj u pozadini
Dobili pritužbu susjeda zbog buke, no nije im bilo jasno tko ju proizvodi
Dobili pritužbu susjeda zbog buke, no nije im bilo jasno tko ju proizvodi
tech
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
sport
Farski otoci razbili Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Nevjerojatan rezultat u hrvatskoj skupini: Povijesni poraz naših susjeda
VIDEO Jeste li primijetili kako je skupljač lopti provocirao Gvardiola? Evo što mu je doviknuo
VIDEO Jeste li primijetili kako je skupljač lopti provocirao Gvardiola? Evo što mu je doviknuo
Vatreni su izgubili mjesto prvih nositelja na ždrijebu, može nam se dogoditi i scenarij iz 2012.
Vatreni su izgubili mjesto prvih nositelja: Prijeti nam strašan ždrijeb, ali ovako ga možemo izbjeći
tv
U dobru i zlu: Priznao joj je svoje osjećaje, ali je li možda ipak pretjerao s poklonom?
U dobru i zlu: Priznao joj je svoje osjećaje, ali je li možda ipak pretjerao s poklonom?
Skrivena sudbina: Hoće li njihov odnos ikada biti kao nekad?
Skrivena sudbina: Hoće li njihov odnos ikada biti kao nekad?
Kumovi: Nemaju ništa s tim - je li moguće da ih je ovo pitao?
Kumovi: Nemaju ništa s tim - je li moguće da ih je ovo pitao?
putovanja
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
lifestyle
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Rečenice koje vaša frizerka ne želi čuti
Šest rečenica koje vaša frizerka ne želi čuti kada dođete na frizuru
Franka Batelić u hlačama na crtu i robusnim gležnjačama 2025.
Gležnjače Franke Batelić odličan su izbor za jesen, a nositi se mogu s minicama i hlačama na crtu
sve
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Farski otoci razbili Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Nevjerojatan rezultat u hrvatskoj skupini: Povijesni poraz naših susjeda
 
