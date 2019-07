Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara, gost je Dnevnika Nove TV, nakon što je javno poručio da ne namjerava poštovati odluku Ustavnog suda.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava protiv je odluke Ustavnoga suda o vraćanju ćirilice u Vukovar.

„Ako stradalnici Domovinskog rata 28 godina čekaju na pravdu, onda u ovoj državi u kojoj se kunemo u Domovinski rat, branitelje i Vukovar, doista shvatite da svi drugi morate čekati dok naši ljudi ne naiđu na pravdu, dok Vukovar ne nađe svoj mir“, poručio je Penava na konferenciji za novinare.

Na Penavine izjave reagirao je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, poručivši mu da se odluke Ustavnog suda moraju poštovati te da provedbu njihovih odluka osigurava Vlada.

Reagirali su i politički predstavnici vukovarskih Srba. Dragana Jeckov je poručila kako je iz Penavinih izjava jasno da gradonačelnik ne priznaje kolektivna prava, nego kolektivizira krivicu svih Srba u Vukovaru. „To je ono što mi nikako ne možemo prihvatiti“, kaže Jeckov.

O ovoj temi uživo u Dnevniku Nove TV razgovarali smo s gradonačelnikom Penavom.

Zašto mislite da još uvijek nije vrijeme za ćirilicu u Vukovaru?

Zato što postoji niz odredbi Ustava koji se tiču temeljnih ljudskih prava koje nažalost u 28 godina većina građana Vukovara nije imao prilike konzumirati. Država nije našla snage provesti odredbe Ustava i naprosto u smislu reda i pravde nepojmljivo mi je da inzistiramo na provedbi nečega što je puno, puno manje znači od ljudskog život, pravo na dostojanstven život, protiv zlostavljanja, što sve skupa u Vukovaru imamo, što je većina građana ovoga grada na svojoj koži osjetila.

Nažalost, pravdu u to smislu nije dočekala. Svi građani grada Vukovara bez obzira na nacionalnost složit će se samnom i reći da onaj tko je bacio avionsku bombu na vukovarsku bolnicu ili granatirao naš grad, treba za to odgovarati

Čuli smo predsjednika Ustavnog suda. Ističe da se njihove odluke moraju poštovati, a za provedbu je odgovorna Vlada. Imate li potporu Vlade?

Slažem se s predsjednikom Ustavnog suda. Izvukao sam jedan primjerak Ustava RH. Vi ćete tu naći svašta. Na tragu ovoga što je rekao predsjednik Ustavnog suda, ne samo da bi se trebalo i moraju se poštivati odluke Ustavnog suda. Svaku odredbu ovog dokumenta mora poštivati svaki građanin i svaka institucija u ovoj državi. Tu ćete naći i niz odredbi koje pobijaju to sve skupa, od članka 22,23, 24, koje govore o otme da svatko ima pravo na život. ''Svako ljudsko biće ima pravo na život. Čovjekova osobnost i sloboda je nepovrediva. Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja''. Pitam se znamo li da je 30.000 ljudi prošlo itekakve torture u srpskim koncentracijskim logorima i da za to nitko nije odgovarao. Naravno da je Vlada sa svojim institucijama dužna poštivati Ustav. I svi građani grada Vukovara to očekuju od Vlade. Imam li potporu Vlade to je pitanje za premijera. Bilo bi nekorektno da kažem da ta Vlada nije napravila izuzetno puno za grad Vukovar, napravila izvrsne pomake za sve građane i na tome im mogu samo zahvaliti.

Uskoro opširnije.