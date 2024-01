Župan Kožić protiv Tomaševićevog plana: "Županijski kapaciteti napunili bi se za 6 do 8 mjeseci"

Kada bi Zagrebačka županija na svoja odlagališta otpada preuzela otpad iz Zagreba, svi njezini preostali kapaciteti napunili bi se za oko šest do osam mjeseci, poručio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u ponedjeljak na predstavljanju Studije izvodljivosti za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku da su Zagrebačkoj županiji ponudili da preuzme miješani komunalni otpad iz Zagreba u sljedeće četiri godine, a zauzvrat bi Zagreb preuzeo cjelokupni trošak izgradnje postrojenja u Resniku, i prihvatio miješani komunalni otpad iz Zagrebačke županije u novo postrojenje koje će raditi barem 30 godina.

No, kako je rekao Tomašević, inicijalni odgovor Zagrebačke županije je da službeni podaci nacionalnog Plana za gospodarenje otpadom koji je prije sedam mjeseci donijela Vlada nisu točni.

Prema podacima iz nacionalnog Plana, u toj županiji ima još oko 1,67 milijuna tona kapaciteta odlaganja, dok Zagrebačka županija tvrdi da su stvarni kapaciteti barem 10 puta manji.

Pročitajte i ovo PRIOPĆENJE IZ UREDA PREDSJEDNIKA Milanović odgovorio pravobraniteljici: "Biti gej nije ni uvreda ni problem, osim ako si dio licemjerne političke družine"

Pročitajte i ovo OBRAČUN NA INSTAGRAMU HDZ-ovac tulumario s investitorima, oporba napala Plenkovića, a sada je stigao i žestoki odgovor stranke: "Ahmetović i partiju ponovno će odstraniti građani na izborima"

Reagirajući na te tvrdnje Tomaševića, Kožić je priopćio da je na području Zagrebačke županije trenutno aktivno pet odlagališta otpada - Andrilovec, Tarno, Beljavine, Mraclin i Novi Dvori s ukupnim preostalim slobodnim kapacitetom od 103 tisuće tona.

"Ako uzmemo u obzir da je grad Zagreb prošle godine proizveo više od 170 tisuća tona miješanog komunalnog otpada dolazimo do činjenice da bi se svi preostali županijski kapaciteti napunili za 6 do 8 mjeseci. Dodajmo još k tome i miješani komunalni otpad iz Zagrebačke županije, a riječ je o 35 tisuća tona godišnje na spomenutih pet odlagališta, dolazimo do još kraćeg roka popunjavanja svih slobodnih županijskih kapaciteta", istaknuo je Kožić.

Dodao je da je s tim podacima na sastancima u prosincu i siječnju upoznat Tomašević.