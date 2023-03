Još jedan treći put pokušat će pronaći sreću pod političkim nebom. Župan Marko Jelić ekskluzivno je u Dnevniku Nove TV najavio osnivanje stranke. Dnevnik Nove TV je provjerio tko su ti koji su mu spremni pružiti ruku suradnje.

"Trebate okvir u kojem ćete djelovati", rekao je Marko Jelić. Zato župan Jelić i osniva stranku. Ideologija mu nije primarna. Kaže - demokršćanin je. Dva puta je pobjedio HDZ. Surađivao bi sa strankama centra - Fokusom i nezavisnom listom mladih. Cilj su reforme. Okuplja nezavisne.

Na upit da kaže neka imena i prezimena on odgovora: "Gospodin Zoričić iz Pule". Ali gradonačelnik Pule nije tako siguran.

"Da nezavisni trebaju na razini države nekakvu platformu to je u redu i prihvatljivo, ali ja za sada sebe ne uključujem u niti jednu od platformi niti u jednu od stranaka", rekao je Filip Zoričić, gradonačelnik Pule.

"Ono što se meni sviđa kod kolege Jelića je način na koji funkcioniraju, da su transparentni i pošteni ljudi", poručio je.

Na upit je li točno da pregovara sa Vanđelićem, Jelić odgovora: "Sa njim intenzivno razgovaramo."

Uz župana Jelića gradonačelnik Gline - Ivan Janković, Donjeg Miholjca - Goran Aladić. Bivši gradonačelnici Vrgorca Ante Pranić, Novalje - Ante Dabo. Načelnica Podgore Petra Radić ali i nezavisni zadarski županijski vijećnik.

"Nitko nezavisan, niti ja niti Enio Meštrović, niti Jelić ne bi mogli dobiti prostor za političko djelovanje nego isključivo stranke. U rejtingu stranaka kad god su nacionalna ispitivanja nisu uzeti nezavisni", rekao je Ivo Žuvela, vijećnik Skupštine Zadarske županije.

Mnoge ovo podsjeća na MOST.. Ponavljaju se i isti akteri poput Dabe i Pranića.

"Mi smo tako krenuli kao lokalni političari, ali nema nacionalne politike bez vrijednosti. Ne možete pričati o rješavanju problema, nisu to komunalni problemi, mi svaki dan ovdje imamo vrijednosnu temu", rekao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik (MOST).

Čovjek koji je srušio 30-godišnju vladavinu HDZ-a: ''Bio sam pošten i otvoren, imao sam vrhunske suradnike koji su odlučili zajedno sa mnom mijenjati svijet''

Podržat će ih i jedan od osnivača HDZ-a. Bivši saborski zastupnik.

"Kad je iznio na kakvim će svjetonazorskim politikama graditi stranku

demokršćanstvo i EU vrijednosti nisam siguran tko zastupa pravi izvorni program HDZ-a", rekao je Nediljko Matić.

Jelić je, kaže predsjednik, bivši pošteni HDZ-ovac.

"Rasturio je Josephine de Pompadour u Kninu, uzeo im je vlast u županiji očito čovjek ne krade, ide dalje pojest će ih", rekao je Zoran Milanović, predsjednik RH.

Evo što kaže šef HDZ-a Andrej Plenković:"Želim svakome uspjeh da se takmiči u fer demokratskom duhu a vidjet ćemo ko će pobijediti."

Nova stranka, s logom i imenom bit će predstavljena krajem svibnja.

