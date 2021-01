Župan sisačko-moslavački Ivo Žinić u imovinskoj kartici navodi da mu je država darovala kuću u kojoj živi s obitelji u Glini, a država kaže da nije. Tko je u pravu?

Sa županom je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Žinić kaže da mu država nije darovala kuću u kojoj živi od 1995. godine. Ističe da je predao zahtjev za darovanjem, na koje ima pravo kao branitelj, i da su se u svim tim godinama koliko tamo živi, mijenjali propisi.

Kaže da nije u imovinskoj kartici naveo da mu je kuća darovana, ali kaže da ju je prijavio kao kuću u kojoj živi. "Vjerovao sam da će to biti darovano, ali do danas to nije riješeno", kazao je i dodao kako je nažalost postupak dosta opsežan i "mijenjali su se propisi, mijenjali su se zakoni. Često puta dođete do kraja, vrati vam se s DORH-a pa onda ispočetka godinu-dvije prikupljate dokumentaciju", kaže.

Županu to nije jedina nekretnina. Od 2016. je suvlasnik roditeljske kuće u Marinbrodu te je supruga naslijedila kuću u Glini od roditelja koja nije u stanju za stanovanje. Dio kuće u Marinbrodu nije naveo u imovinskoj kartici jer je, kaže, kasnije provedena kroz katastar i gruntovnicu.

Oglasio se Žinić: "Režije uredno plaćamo, a uložili smo i znatna sredstva. Rješavanje zahtjeva čekam već 15 godina"

Župan Žinić već 26 godina živi u državnoj kući u kojoj je do 2008. plaćao najam 100 kuna. Sad ne plaća više ništa

Predmet se sad nalazi u Uredu državne uprave koji je od 1. 1. 2020. pripojen županiji pa je i tom uredu Žinić kao župan, na čelu. No, ističe da neće on odlučivati o tome ima li pravo na kuću u kojoj živi.

"Neću ja odlučiti, za to postoje službe. Naravno da sam ja čelna osoba", kaže te dodaje kako nije nikad vršio pritisak iako je radio na mnogim odgovornim funkcijama u ministarstvu koje rješava taj problem.

Na pitanje je li njegov tim trom kad u 12 mjeseci nisu uspjeli riješiti taj problem Žinić kaže da njegov slučaj nije jedini koji taj Ured rješava te ističe da su se u međuvremenu promijenili i zakonski propisi i njegovi uvjeti.

"Dobio sam trećinu kuće u Marinbrodu i vjerojatno neću imati pravo na darovanje ove kuće", kazao je i dodao kako je prema zakonu ne bi mogao otkupiti kuću od države.

S premijerom Plenkovićem čuje se svaki dan oko problema na potresom pogođenom području, kaže, a dodaje i da su se dotaknuli i ove tematike, ali "za sada je sve u redu i ne vidim da je išta sporno", rekao je.

Osvrnuo se na kritike sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček na Zakon o obnovi. Kaže da je zakon o obnovi nakon potresa Vlada brzo donijela, dodaje da svatko ima pravo na kritiku, ali on smatra da je dobar zakon jer je bitno da obnova krene što prije.

