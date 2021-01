Inicijativa Nisam tražila ohrabrila je mnoge žrtve spolnog uznemiravanja da prijave počinitelje. Uz Akademiju dramske umjetnosti, prijave uglavnom studentica i bivših studentica stižu i na druge fakultete. Ministar pravosuđa najavljuje izmjenu Kaznenog zakona. Evo detalja.

Broj prijava raste iz dana u dan, a i broj prijavljenih profesora na Akademiji dramske umjetnosti.

"Dobili smo 26 prijava, od toga je trećina potpisanih, dvije trećine anonimnih prijava, odnose se na 6 nastavnika koji i danas rade na ADU te na 7 nastavnika koji su ili u mirovini ili su naši bivši vanjski suradnici", kaže Franka Perković Gamulin.

Optuženi su za različite oblike neprihvatljivog ponašanja.

"Čini mi se da se u ovom trenutku radi o jednoj do maksimalno dvije osobe koje bi mogle biti optužene za kaznena djela", dodaje Perković Gamulin.

"Tražio me da se zavodljivo skinem kod njega doma"

Glumicu Karmen Sunčana Lovrić potresle su ispovijesti žena na Facebook stranici inicijative Nisam tražila.

"Užasno me rastužilo i to me nagnalo da napišem neki svoj status o tome kad sam krenula čitati", kaže Lovrić.

Progovorila je o svom iskustvu s jednim redateljem koji joj je nudio ulogu u filmu.

"Prvo je sve počelo kao normalno, malo smo pričali o filmu i ulozi, a onda me pitao bi li se mogla zavodljivo skinuti kao iz lika na što sam rekla da mi je neugodno tu kod njega doma bez drugih ljudi, a onda me na to pitao bi li mu mogla pokazati kako bih pušila jer bi to lik u filmu trebao fingirati", kaže Lovrić.

Progovorile bivše studentice

Prijave i na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, devet bivših studentica prijavilo je profesora za spolno uznemiravanje. S fakulteta poručuju: "Odlukom dekana odmah je pokrenut stegovni postupak protiv prijavljenog profesora. Do okončanja stegovnog postupka prijavljeni profesor službeno je udaljen s radnoga mjesta."

I studentice zagrebačkog Filozofskog fakulteta prijavile su nekoliko profesora studentskoj pravobranteljici - od verbalnog uznemiravanja do fizičkog nasrtanja.

"Dobila sam 5 prijava za 4 različita profesora, dvije prijave spominju isto ime. Upravo slučaj napreduje kod te prijave tog profesora kojem je trenutno ograničen pristup nastavi i ograničeni su mu komunikacijski kanali prema studentima", kaže Norma Trkovnik, studentska pravobraniteljica.

S Likovne akademije pozivaju studente da prijave oblike uznemiravanja, ako ih je bilo, a prijave dobiva i Ženska soba.

"Ključni faktor kod seksualnog uznemiravanja je da su žrtve u poziciji zavisnosti bilo poslodavca ili profesora ili neke figure autoriteta i u tom smislu se boje da izgube zaposlenje ili da dovrše studij i slično", kaže psihologinja Ženske sobe Marijana Senjak.

A prijaviti nasilje nije lako.

"Negativne reakcije iz okoline prema žrtvama kad odluče izaći iz izolacije i prijaviti seksualno zlostavljanje ili drugu vrstu seksualnog nasilja", kaže Senjak.

Ministar najavljuje izmjene zakona

Žrtve obeshrabruje i kad počinitelj prođe nekažnjeno. Ministar pravosuđa najavljuje - mijenja se Kazneni zakon, spolno uznemiravanje gonit će se službenoj dužnosti.

"Neće biti rokova prijave u tri mjesece već čim odvjetništvo sazna za počinjenje ono će preuzeti kazneni progon umjesto žrtve koja je to dosad radila“, kaže ministar Malenica.

"Kao potpredsjednik Vlade podržavam da se svaka ta prijava istraži do kraja i da se učini sve da kao društvo budemo senzibilizirani na taj problem i da sankcioniramo počinitelje kako se u budućnosti takve stvari ne bi događale", kaže Boris Milošević.

Zagrebačka policija, doznajemo, već provodi izvide zbog sumnji za spolno uznemiravanje studentica na Akademiji dramske umjetnosti, a profesorima prijete i postupci unutar same Akademije.

Borić: "Trauma ne može zastarjeti"

"Radna skupina fakulteta u ovim trenucima pomno prolazi svaki slučaj, a DORH-u bi ih trebali predati sutra ili u srijedu. Kako doznajemo sada se svaki slučaj zasebno proučava s pravobraniteljicom za razvnopravnost spolova i te će se potom predati DORH-u", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš koji je o valu prijava spolnog uznemiravanja razgovarao sa saborskom zastupnicom i aktivisticom za prava žena Radom Borić.

Borić je naglasila kako trauma ne može zastarjeti te da je odgovornost cijelog društva, pa i institucija i medija, da se ne umanji značaj zlostavljanja.

Komentirala je i aktualne slučajave i rekla kako se za one na Veterinarskom fakultetu čini da su "svi sve znali".

"Isti je profesor na Veterini prijavljivan još 2018. godine. Ipak su se prijaviti slučajeve ohrabrile žene koje su završile fakultete, i više nisu u situaciji da ih netko ucjenjuje. Važno je govoriti o moći onih nadređenih i o tome da nismo u jednakoj poziciji", rekla je Borić.

Dodala je i kako u slučaju policajki koje su prijavile zlostavljanje gledamo prosvjed podrške "protiv nekog tko je vjerojatno bio zlostavljač".

Naglasila je kako žrtve obeshrabljuje i kada vide koliko se slabo zlostavljači kažnjavaju i zaključila kako se uvijek propituje ponašanje žrtve, rijetko zlostavljača.

