U Splitu je u tijeku rasprava o disciplinskom postupku protiv načelnika postaje granične policije Gruda Matka Klarića, kojeg su kolegice optužile za seksualno uznemiravanje.

Rezultat prvostupanjskog postupka kojem se odazvao optuženi načelnik, ali i šest pozvanih svjedoka, prema najavama trebao bi biti poznat nakon 16 sati.



Predsjednik Sindikata policijskih službenika Hrvatske Mario Puškarić kazao nam je da se postupak ne vodi samo zbog sumnje u to da je načelnik seksualno uznemiravao četiri kolegice.

"Postoje i druge optužbe..."

"Postoji i inkriminacija koja se odnosi na zlouporabu položaja i ovlasti. U pitanju su stranci koji su pušteni preko državne granice, a ta inkriminacija za sobom vuče ono diskrecijsko pravo na koje se pozvao načelnik PU dubrovačko-neretvanske.

On je zbog ovog morao udaljiti načelnika postaje granične policije Gruda, ali nije. Upravo zbog toga ćemo mi kao sindikat inzistirati na odgovornosti onog tko nije udaljio načelnika iz službe do okončanja disciplinskog postupka. Uz to, tu je i inkriminacija da je načelnik prisilio kolegice koje su druge vjeroispovijesti da čiste katolički samostan. Posao policajca nije čistiti samostan, prema tome sve je jasno", poručio je danas u Splitu Mario Puškarić, koji se zapitao kakva se poruka šalje žrtvama koje su prijavile uznemiravanje ako im je osoba koju su prijavile i dalje nadređena.

"Nije uobičajeno da postupak tako dugo traje"

MUP je još ranije potvrdio kako su navodi o neprimjerenom ponašanju načelnika utemeljeni te da se protiv njega vodi disciplinski postupak još od studenog prošle godine.

"Nije uobičajeno da cijeli postupak tako dugo traje. To je onaj dio priče da dok god unutarnja kontrola iz Zagreba nije stigla odraditi posao, ništa se nije ni događalo. Zašto je to tako, očekujemo da Policijska uprava dubrovačko-neretvanska objasni javnosti", poručio je sindikalist Puškarić.

O cijelom slučaju danas se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na konferenciji Stožera civilne zaštite.

"Mogu reći da policijska uprava ima saznanja o dijeljenju fotografija prijaviteljica unutar društvenih mreža i te se informacije provjeravaju", kazao je.

Rekao je i kako je služba unutarnje kontrole obavila svoj posao te utvrdila da je dio navoda utemeljen.

"Utemeljen, ne utvrđen. Danas je počeo disciplinski postupak i mislim da treba pričekati da oni svoj posao obave. Prosvjed nije bio prijavljen, policija će kad utvrdi tko je organizator poduzeti mjere iz svoje nadležnosti", naglasio je Božinović.