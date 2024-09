Zarobio ju je u stanu s djecom, a sad izlazi na slobodu: "Prestravilo me njegovo pismo"

Da su žene koje su žrtve nasilnih bivših partnera bespomoćne i da ih sustav ne može zaštititi, dokazuje nam ispovijest žene koja je progovorila za Dnevnik Nove TV.

Bivši partner u zatvoru je završio nakon višesatne talačke krize kad ju je s djecom zarobio u stanu, a sada izlazi na slobodu. Sustav je vezanih ruku.

"Mislim da mi ne može nitko pomoći, pomogla bi mi, ne znam, fizička zaštita od 0 do 24, što je isto nerealno očekivati", kaže žrtva obiteljskog nasilja.

To nam govori majka dvoje djece, u velikom strahu jer za tjedan dana na slobodu s izdržavanja zatvorske kazne izlazi njezin bivši partner.

"Do zadnjeg dana zatvora i dalje me lažno prijavljuje, šalje prijeteća pisma i slično. Sve to upućuje da se ništa nije promijenilo u posljednje dvije i pol godine."

Jedno je pismo osobito zabrinjavajuće.

"Jedno od pisama koje su zaustavili kod slanja gdje se obraća nekom prijatelju koji trenutačno služi kaznu u Lepoglavi da, nakon što izađe, da mu čuva krevet u Lepoglavi jer očito se ima namjeru vratiti u zatvor."

U zatvoru je završio nakon talačke krize i opsadnog stanja prije dvije i pol godine kad ju je s djecom zatočio u stanu. I nije mu to bilo prvi put, prijetio joj je pištoljem, pratio. Strepi što će učiniti - na slobodi.

"Jednostavno, njegovo ponašanje toliko je nepredvidivo da uopće ne mogu zamisliti više što je u stanju napraviti meni, djeci ili nekom mom bližnjem."

Osjeća se, kaže, jednako nesigurno kao i prije četiri godine kad je spas potražila u sigurnoj kući. Sad ju je policija obavijestila o njegovu izlasku na slobodu. Zavod za socijalni rad zatražio je pak od suda da mu izrekne mjeru zabrane približavanja.

"Iako to nije redovno postupanje, određene su mu mjere zabrane prilaska za mene i djecu, ali znamo da te mjere zapravo realno ničemu ne služe."

Jer, kaže, i prije je imao zabrane pristupa pa ih je više puta prekršio. Stručnjakinja za obiteljsko nasilje pohvaljuje pak potez socijalnih radnika i suda.

"Izrečena mjera zabrane pristupa i prije nego što je osoba izišla iz zatvora jer je vrlo, vrlo naglašen kao negativno usmjeren na tu žrtvu, dakle prepoznata je velika opasnost, što je također novi presedan u postupanju u Hrvatskoj i jako pozitivan presedan", kaže Željka Barić, ravnateljica doma Duga Zagreb.

Kao zaštitu žrtvi sustav nudi da ode ponovno u sigurnu kuću, no ona to ne želi.

"Ne vidim razlog da ja živim u zatvoru dok se on slobodno šeće, prijeti i konstantno radi kaznena djela", kaže žrtva nasilja.

"Koliko čujem, tu se radi o visokorizičnom stanju u kojem se ta žrtva nalazi u svom subjektivnom, ali čini se i dobro objektivnom strahu od svega što se može dogoditi i svakako bi bilo dobro da prihvati onda to sklonište jer je ono jedno mjesto odmaka na sigurno s kojeg se može raditi plan što sa životom i kako dalje", rekla je Željka Barić.

"Imam život, djeca imaju svoje živote, škole, treninge, posao, sve. Ne mislim to djeci sad više oduzimati", naglasila je žrtva.

Uvjerena je da bi je potražio i da se odseli u drugu državu.

"Prihvatila sam da je to tako i da što god bude, borit ću se do zadnjega jer na kraju krajeva mislim da je najteži protivnik zapravo majka koja želi zaštititi svoju djecu."

Zasad je od nasilnika na slobodi štiti samo odluka suda da se ne smije približiti njoj i djeci na 500 metara idućih pola godine. U takvu zaštitu - nema pouzdanja.

