Žena spasila pretučenog mladića: "Bio je krvav, a nos i usta razbijeni". Stručnjaci izrazito zabrinuti: "Maloljetnici to čine zbog jedne stvari"

Novi slučaj maloljetničkog nasilja zgrozio je stanovnike Čazme, ali i cijele Hrvatske. Zbog premlaćivanja mladića policija je uhitila više osoba.

Cijeli napad su i snimali, a na uznemirujućoj videosnimci čuje se i vidi kako nesretni mladić zapomaže dok ga skupina maskiranih maloljetnika tuče.

Skupina maloljetnika iz Čazme osmislila je plan koji ledi krv u žilama, a žrtva njihove prevare na jednoj društvenoj mreži postao je 19-godišnjak iz susjedne županije.

"Preko lažnog profila su se dopisivali s njim neko vrijeme, on se nadao da će upoznati djevojku s kojom se dopisivao neko vrijeme. Došao je u Čazmu u park gdje ga je dočekala ta grupa", rekla je žena koja je napadnutom mladiću spasila život.

Grupa maloljetnika s fantomkama na glavi potom ga je pretukla. Namamili su ga u Spomen-kosturnicu koja je dijelom ukopana u zemlju i skrivena od pogleda, na povijesnoj Gradini u samom centru grada.

Slučajna prolaznica do koje je nesretni mladić uspio dotrčati odmah nakon napada, odvela ga je na hitnu i pozvala policiju.

"Putem mi je ispričao da su ga istukli i orobili. Ukrali su mu 25 eura. On je bio u šoku naravno, sav krvav i pretučen. Držao se iza za glavu, pitao me što mu je na glavi, ide li mu krv. Lice mu je bilo ljubičasto, nos i usta razbijena. Da je točno znao da je to lažni profil čim je vidio tu curu koja ga je dočekala na Kosturnici", rekla je žena koja je htjela ostati anonimna.

Sve se odvilo usred bijela dana, a napadači su sve sami snimili.

"Zgroženi smo svi onim što smo vidjeli da petero maloljetnika, naših sugrađana, koje ovdje viđamo svaki dan, koji su i sportaši to rade. Smatram najvećim odgovornošću i krivcem obitelj odakle ta djeca dolaze, dakle roditelji odgajaju djecu, ne institucije, ne Tik Tok", rekao je Dinko Pirak, gradonačelnik grada Čazme.

"Mislim da se takva situacija nikada više ne bi trebala dogoditi niti ponoviti i evo nadam se da će institucije relevantne napraviti sve što je u njihovoj moći da se takvo nešto sankcionirati", rekao je Branko Novković, predsjednik Gradskog vijeća Čazme.

Stručnjaci upozoravaju da je nasilje koje čine maloljetnici, sve okrutnije, a posebno zabrinjava jedna stvar.

"Toliko imitiraju nasilje oko sebe da su u stanju onda i pripremati i raditi planove i dogovarati se kako će to počiniti jer to njima predstavlja zabavu i očekuju lajkove. Nažalost na nasilne scene i dobivaju lajkove. U virtualnom svijetu oni ne vide patnju žrtve, djeca ne dobiju empatiju od odraslih i onda tu empatiju ne pokazuju ni prilikom vršnjačkog nasilja", rekla je Gordana Buljan Flander.

Napadnuti mladić pušten je na kućnu njegu. Zasad su u vezi s ovim slučajem uhićene dvije maloljetne osobe koje se tereti za kazneno djelo razbojništva.

Nakon što su ispitani na sudu, pušteni su da se brane sa slobode, a kriminalistička istraga još traje.

