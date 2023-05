Zbog obilne kiše u dijelovima Hrvatske na snazi su izvanredne mjere. Kakvo je stanje u Obrovcu, javila je u Dnevniku Nove TV reporterka Barbara Štrbac.

Situacija je trenutačno najozbiljnija u Zadarskoj županiji, gdje je rijeka Zrmanja dosegnula povijesni vodostaj. U Obrovcu je poplavljena škola, vatrogasci ispumpavaju vodu iz kuća i podruma. Kiša je izazvala golem odron i zatrpala lokalnu cestu. Stara jezgra pliva pod vodom. Ljude evakuiraju iz domova. Pod vodom je i srednja škola. Službe su na terenu, grade se zečji nasipi. Pomaže i staro i mlado.

Nikada Zrmanja nije ni dosegla ovoliki vodostaj. Klimatske promjene čine svoje.

Irina Putica iz Hrvatskih voda kaže: "Dogodila se ogromna razlika u priljevu vode s gornjih horizonata, analizirat ćemo takav dotok i moguća rješenja koja će iz toga izići."

Iz Obrovca je najnovije informacije donijela reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

"Zrmanja nema milosti, građani spašavaju što se spasiti da. Voda je sve dublja, došla je i do prvih prozora, i to sada nije samo voda, to su i fekalije i nafta, tu treba biti jako oprezan. Ljudi spašavaju što se spasiti da", izvijestila je Štrbac.

"Nažalost, nakon kratkog smirenja danas opet je nastavila kiša i vodostaj je opet na rekordnom 301 centimetru. Sve su spasilačke službe na terenu, i vatrogasci i vojska i HGSS."

Josip Brozičević, pročelnik HGSS-a, kaže kako su na terenu od jučer, a najkritičnije je bilo sinoć na području Gračaca. "Mi smo organizirali 24-satno dežurstvo jer je Zrmanja na svom maksimumu i treba reći da nismo ni mi svemogući", kaže Brozičević, koji stanovnicima poručuje kako trebaju ostati prisebni i slušati upute nadležnih.

"Ne treba sjedati u vozila, to je opasno jer se otvaraju šahtovi i može vas bujica nabiti na ogradu i može doći do smrtnih slučajeva", naglašava. "Ljudi odbijaju otići iz kuća, mi ih ili evakuiramo ili ih opskrbimo potrepštinama i najophodnije je opskrbiti se s potrepštinama", poručuje pročelnik HGSS-a.

Nažalost, nemaju ni meteorolozi lijepih vijesti. Tako se očekuje da će sutra još biti jako kišovit dan i možemo reći samo da svi budu na oprezu i slušaju upute nadležnih službi.

