Filip Zoričić u četvrtak je građanke i građane Pule pozvao da na nedjeljnim izborima biraju promjenu i daju mu potporu kao nezavisnom kandidatu za pulskog gradonačelnika, ističući da ta potpora kulminira iz dana u dan.

"Samo velika izlaznost pokazuje da živimo u demokraciji, da građani imaju slobodu birati i da je promjena nešto što je redovno u demokraciji, odnosno da je jako dobro za cijelo društvo", kazao je Zoričić na konferenciji za novinare.

Ponovio je da je njegova Nezavisna lista nova gradska politička priča nezavisnih ljudi, koji žele da Pula bude grad svih građana i da "dnevni boravak bude upravo pulski Forum".

"Mi nismo dio nikakvih lobija i interesa, već živimo gradskim slobodarskim životom, kako to zaslužuje grad koji je star toliko tisuća godina. Siguran sam da ćemo zajedno sa SDP-om i platformom Možemo! formirati većinu u Gradskom vijeću", rekao je.

Zoričić je naveo da u dosadašnjem dijelu kampanje članovi njegove liste nikoga nisu vrijeđali, a to se, kaže, ne može reći za drugu stranu.

"S naše strane kampanja nije bila prljava, no kada imate s druge strane sustave koji su usidreni i koji su tu već više od trideset godina, njima je lijepo dok se ne pojave ljudi koji promišljaju svojom glavom. To se sada dogodilo, njihovi su napadi posljednjih dana išli ispod pojasa, čak i prema obitelji. To govori o njima, mi čekamo nedjeljne izbore", poručio je.

Naglasio je da su ovi izbori "referendum" za IDS-ovu gradonačelničku kandidatkinju Elenu Puh Belci, a za njega "izbori za Pulu koja pripada svim građanima, a ne samo njima".

"Ovaj grad je otvoren i tolerantan prema svima. Tako smo i mi ovih dana komunicirali - mirnodopski, konstruktivno i afirmativno", naglasio je Zoričić.

Najavio da će njegova lista SDP-ova kandidata Danijela Ferića poduprijeti za istarskog župana.