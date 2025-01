Pulski gradonačelnik Zoričić apelira na roditelje da ne bojkotiraju nastavu

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić pozvao je u ponedjeljak roditelje jednog razreda pulske osnovne škole, koji zbog problematičnog učenika ne dopuštaju povratak djeci na nastavu, da odustanu od bojkota te je apelirao na nadležne da se hitno promjeni pravilnik o pedagoškim mjerama.

"Strah roditelja je razumljiv i opravdan, i zato shvaćam oprez roditelja, ali apeliram na povjerenje u sustav u obje škole te ih pozivam da odustanu od bojkota. Neka dijete dođe u razred, imat će pomoćnika u nastavi i bit će praćeno od stručnih službi kako bi se utvrdilo može li ono biti dio sustava. Vjerujem da može jer bi to bila najbolja poruka svima da smo tu za djecu i da mislimo na njih", rekao je Zoričić referirajući se na dijete koje je zbog problematičnog ponašanja premješteno iz jedne u drugu školu.

Uostalom, smatra Zoričić, dijete ima devet godina i tu se, kako je rekao "ne govori o nekakvoj delikvenciji, već se stvari mogu popraviti jer je struka napravila svoje i u jednoj i u drugoj školi, a sad će se vidjeti kako će se stvari odvijati".

On je apelirao na nadležne da se hitno promjeni pravilnik o pedagoškim mjerama jer, kako je rekao "takva mjera odnosno da se problem riješi preseljenjem iz jedne u drugu školu više nema smisla".

"Preseljenja se stalno događaju i to nije rješenje. Nije lako učiteljima, stručnim službama, pedagozima, psiholozima i logopedima. Svaka škola treba imati cijeli tim stručnjaka koji je potreban da bi se pomoglo djeci. Mi smo u Puli uveli mobilni tim, no ako škola ima takav sustav stručnih službi zasigurno će brže riješiti problem. To treba rješavati na nacionalnoj razini", poručio je pulski gradonačelnik Filip Zoričić.

Gradonačelnik Zoričić potvrdio je kako će osam od jedanaest škola u Puli imati od utorka zaštitare te kako sve škole imaju video nadzore. Tri su škole zadovoljne već postojećim mjerama i brojem tehničkog osoblja pa su odlučili da neće angažirati zaštitare.

"S naše strane napravljeno je sve što je trebalo, ali to je jedna organizacijska i materijalna odluka. No, problem je tak da mi kroz vrtiće i škole moramo početi vjerovati ljudima iz sustava", zaključio je Zoričić.

Dodao je kako treba razgovarati s djecom i s mladim ljudima i koliko su škole opskrbljene i organizirane stručnim službama da mogu pomoći tim mladim ljudima.

Inače, roditelji jednog razreda pulske osnovne škole ne žele dopustiti djeci povratak na nastavu nakon praznika tvrdeći da je jedno dijete problematičnog ponašanja iz druge škole premješteno u njihovu školu, a o svojoj su odluci izvijestili županijski odjel za obrazovanje i gradonačelnika.

"Dok ne ponudite konkretno i održivo rješenje koje će zaštititi sigurnost i dobrobit djece, nećemo dopustiti našoj djeci povratak na nastavu. Nitko nema ništa protiv tog djeteta, nakon što je navodno u bivšoj školi dobilo tri ukora zbog nedoličnog ponašanja, ali u ovom trenutku najvažnija nam je sigurnost djece", naveli su u dopisu. Inače, iako je osnivač škole Grad Pula, odluku o premještaju donosi resorni županijski odjel.

Iz Istarske županije su naveli kako je Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu poduzeo sve predviđene korake, u okviru svojih ovlasti, nakon što je učeniku prethodna škola odredila pedagošku mjeru preseljenja. Uzevši u obzir sve činjenice i relevantne podatke, kao nova škola u kojoj dijete treba nastaviti školovanje određena je škola, koja raspolaže s kompletnom stručnom službom, odnosno ima zaposlenog pedagoga, psihologa te socijalnog pedagoga jer se djetetu želi pružiti potrebna pomoć i podrška.

