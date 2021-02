Optužuje ga se za relativizaciju seksualnog uznemiravanja. On uzvraća serijom objava na društvenim mrežama, u kojima nikome nije ostao dužan.

Posljednja objava na predsjedničkom profilu jučer je upućena na adrese pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić i Dalije Orešković.

Milanović podsjeća da je Orešković goste kluba u Slovenskoj nazvala "prostitutkama i kriminalcima", a pravobraniteljica to prešutjela.

Na pitanje smatra li da je ipak pretjerala s tom izjavom kriminalci i prostitutke, Orešković odgovara: "Jasno je kome sam se ja obratila, koga sam ja prozvala, od toga ne mogu odstupiti. Ni na koji način nisam napala žene, niti žene koje su ovdje bile žrtve. Dapače".

Ljubičić je pravobraniteljica od 2011. Milanović je kritičan i kaže da od nje ništa nije čuo od tada. Iako je njegova većina u Saboru prihvaćala njezina izvješća.

Ljubičić ne želi pred kameru niti odgovara je li selektivna, kako to tvrdi predsjednik, i zašto se o njegovom komentaru o seksualnom uznemiravanju oglasila nakon tri dana.

"Kada o tome zapomažu glumice koje iz kreveta ne izlaze za manje od pet milijuna dolara, to baš ne vidim kao nešto čime bi se trebao zanimati. Kada to rade žene koje su zaposlenice, službenice, majke ili mlađe kolegice u akademiji, to je problem", rekao je Milanović prošli petak.

Žrtva je žrtva

Pitali smo i predsjednika je li pretjerao, no iz ureda odgovora nema. Ali osude stižu iz SDP-a.

"Svejedno je da li je to kuharica, radnica, studentica, profesorica, glumica - žrtva je žrtva", kaže Tatjana Šimac Bonačić, forum žena SDP-a.

Te izjave ne doprinose borbi protiv nasilja, u ovom slučaju seksualnog nasilja.

Marija Selak Raspudić poručuje da se skreće fokus s borbe protiv nasilja nad ženama.

"Ne bih interpretirala nečije izjave, jer ja nisam moralni policajac koji je sad tom funkcijom tu da bi donosio prijeki sud", kaže Selak Raspudić.

Ali iznosi svoje mišljenje.

"Postoje barem dvije holivudske glumice za potrebu ovog razgovora - jedna koja je pristala i trgovati svojim tijelom, jer žene nisu samo žrtve, već mogu biti i predatorice, i druga koja je na putu svog uspjeha završila u kutku neke sobe i bila spolno iskorištena", smatra zastupnica.

Ministar pravosuđa mijenja Kazneni zakon. Spolno uznemiravanje gonit će se po službenoj dužnosti, a ne, kao do sada da žrtva to zatraži sama.

"Nema po meni razlike između nasilja nad slabijim, bogatijim i slabijim. Svako nasilje treba osuditi", kaže HDZ-ov Branko Bačić.

Zakonske izmjene planiraju izglasati do ljetne stanke. Na potezu je opet Milanović.

