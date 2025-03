Na proslavi 81. obljetnice formiranja korpusa zagrebačkog najglasniji pljesak za 101-godišnjakinju. Osim pljeska, nekadašnji predsjednik države posvetio joj je i dio govora.

"Ženu od 101 godinu da se dovodi u vezu s nečim s čim ona nema veze, bila je bolničarka za vrijeme rata. To je sramotno šta se događa", poručio je Stipe Mesić, bivši predsjednik RH.

U sklopu istrage ratnih zločina nad franjevcima u Širokom Brijegu, Vjera Andrijić ispitana je u državnom odvjetništvu.

"Ne mogu prihvatiti da se istraga vrši na način da se ispituje žena koja ima 101 godinu koja nastoji još uvijek sačuvati uspomenu na drugarice i drugove s kojima je ratovala", kaže Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske.

S time se slažu brojni prisutni antifašisti.

"Mislim da je to jako bezobrazno, nije to u redu što su je uopće vodili tamo, to je isto kao da bi mene sad vodili tamo na ispitivanje koji sam bio učesnik narodnooslobodilačke vojske", kaže Mirko Smetko.

"Rekla je iskreno sve što je preživjela od splićanske skojevke i to Trsta tako da je pravi porez predsjednika što je nju… A ovo što se čini prema njoj, to je ružno", govori Petar Raić, predsjednik Zajednice udruga antifašista Zagreba i Zagrebačke županije.

Ministar pravosuđa objašnjava – procedura je uobičajena.

"Ona je saslušana u svojstvu građana, to je nešto što je uobičajeno. Nije u nikakvom drugom svojstvu saslušana. Svi znamo da određeni zločini ne zastarijevaju i neovisno tko ih je počinio, mislim da treba sankcionirati. Prema tome, odmak vremena ili godine, nisu nikakva zapreka", objasnio je ministar pravosuđa Damir Habijan.

80 godina poslije – Vjera Andrijić na ispitivanju tvrdi da se događaja ne sjeća. Istraga se nastavlja.

