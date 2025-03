Osmo izdanje slavonskobrodske Polojske utrke i snažna poruka inkluzije i borbe za bolje sutra.

U glavnoj ulozi Marko Kos - sportaš i humanitarac koji je tijekom utrke gurao petero djece s poteškoćama u kretanju.

"Teško je, vjetar puše i dosta me to umara, tri puta više nego što sam mislio. To što mi puše u onom smjeru dolje prema Poloju me ubija. Nije lagano uglavnom. Prešao sam 52. kilometar, znači imam još 48", kaže Marko.

Marko Kos, ambasador utrke Foto: DNEVNIK.hr

I sve to s jednim ciljem - skinuti s trona najbrže otrčanih 100 kilometara s kolicima i upisati se u Guinessovu knjigu rekorda.

"Ja se nadam, imam sedam sati, da i hodam to je 42, ja ću dati da to odradim prije", optimističan je.

Svaki istrčani kilometar nosi poruku podrške i solidarnosti.



"Predivna stvar spojiti sport i humanitarno. Ovu utrku posvećujem Katarini Nobilo, curi s Korčule koja skuplja novac za operaciju za cerebralnu paralizu", poručio je glumac Marko Cindrić koji također sudjeluje u utrci.

Marko Cindrić, glumac, sudionik utrke Foto: DNEVNIK.hr

"Meni je trčanje toliko dobroga donijelo u životu. Jako sam ponosna, ne samo na mene nego i na sve ove ljude koji te ogromne količine kilometara i vremena potroše", poručila je glumica Ecija Ojdanić.

I pružaju priliku onima koji su često izostavljeni iz sportskih aktivnosti. Trkači su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Organizatori ne kriju ponos što utrka baš u njihovu gradu pomiče granice.

"350 trkača u disciplinama 50, 100 i evo uz sve to imamo i rušenje Guinessovog rekorda. Trči Marko Kos, gura kolica i dijete u kolicima i stvarno svaka mu čast i svi držimo fige da se to i ostvari ovdje kod nas na Polojima", rekao je direktor utrke Tomislav Marinović.

Jer uspjeh nije samo u medaljama, već i utjecaju koji ostavljamo na živote drugih.

