Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović komentirao je fotografiju koju je objavio predsjednik Sabora, Gordan Jandroković na svome Faceook profilu.

Gordan Jandroković na svome je Facebook profilu objavio fotografiju u kupaćem kostimu nakon što ga je Milanović nazvao ''nasilnikom bez mišića''.

Danas je predsjednik Milanović bio u posjetu Zaboku i Čakovcu te se osvrnuo na spornu fotografiju.

''Ne znam je li se to slikao na Šoderici ili pred kućom svog punca. Mog ujaka, inače, vodećeg komunista u gradu Zagrebu, Ante Matasića, jednog poštenjaka - ali to je bilo prije nego što je on ušao u HDZ'', rekao je Milanović.

Zatim nije propustio priliku uključiti i premijera Andreja Plenkovića u cijelu priču.

''Možda bi, ne znam, mogao to proširiti i na njegovog šefa da bude jedan objedinjeni, ono, skini mi se. To je njegova stvar, ima djecu, ima familiju, prijatelje. Ako se to njima sviđa - super'', komentirao je.

Zatim je dodao da to nije vulgarna fotografija i da se ljudi ne trebaju ničega sramiti.

''To nije ništa vulgarno. Nije nikome rekao da je smeće, što inače voli reći, ali njegov izbor. Ja sam govorio o mišićima figurativno. On je bio sportaš, dobar, ne vrhunski, ali dobar. Tijelo je samo tijelo. Ovo za mišiće sam mislio preneseno, ne doslovno. A kako on sve shvaća doslovno i kako je pun nekakvih tjeskoba i pomutnji, htio se pokazat. Super kupaći'', zaključio je predsjednik.