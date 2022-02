Zoran Milanović u izjavi za medije ponovo je opleo po svima i svemu. Za Grlić Radmana je rekao da je nepismen. Za Frku Petešića da se šverca u stanu pod Plenkovićevim pokroviteljstvom. Kazao je i da će svom sinu zbog posla savjetovati da se učlani u HDZ. Aludirao je pritom na slučaj Ante Sanadera.

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je Ustanovu za sveobuhvatnu skrb Tigrovi u Rakitju. Nakon sastanka komentirao je izmjenu zakona vezano za način biranja veleposlanika o kojoj se nagađa. Naime, vladajući bi mogli ograničiti predsjedniku sudjelovanje u izboru veleposlanika. Na početku izjave osvrnuo se i na slučaj premijerova šefa Ureda.

"Šverca se u stanu u Jurišićevoj i HDZ ga brani drsko, kao da se ništa nije dogodilo", kazao je predsjednik. "Ovo je čisti lopovluk, to je krađa", dodao je.

"Samo on nije uklopljen u neke kriterije, čak ni Mariću, Aladroviću nije palo na pamet da se prijave... Točno je i potpuno jasno kako to ljudi čitaju", kazao je. "To radi samo Frka u ovoj Vladi i to radi uz premijerovo pokroviteljstvo... Što dublje objašnjava, to više tone", kaže.

"Ja nemam knjiga, jel', nitko me ne pita gdje ću s knjigama", kazao je predsjednik sarkastično, aludirajući na knjige Frke Petešića koje je smjestio u prostor čiji je vlasnik država.

Komentirao je i izmjenu zakona vezano za način biranja veleposlanika o kojoj se nagađa. Naime, vladajući bi mogli ograničiti predsjedniku sudjelovanje u izboru veleposlanika.

"To je agresija", komentirao je kratko predsjednik.

Milanovića napada i ministar Grlić Radman. Ne slažu se ni oko stava vezano za BiH, a ni oko Ukrajine. Poručio mu je da se sakrije u mišju rupu i da se služi parolama. "On sam sebe demantira", kazao je nedavno ministar vanjskih poslova za predsjednika. "Njegove izjave štete, ponaša se kao partizanski diverzant", dodao je ministar.

Predsjednik je opleo po ministru. "Što je točno taj nesretnik rekao, nagađa se da je pismen i da zna hrvatski", rekao je predsjednik Milanović o Grlić Radmanu.

"Radmana ne razumijem, on govori o partizanima. Čiji je otac bio komunistička budža u Sesvetama. I sad on meni govori da sam ja partizanski miner, diverzant. Da barem ima neke poetike u tome, ali nema. Bolje partizanski nego četnički", poručuje predsjednik.

"Plenković je srušio Most panično kao Tito, kazao je predsjednik o premijeru. Nekoliko puta je ponovio da Radman ne zna hrvatski jezik.

Komentirao je situaciju u BiH i prijedlog Mesića o građanskoj BiH.

"Nekakva rubna gnjavaža, periferna, mi radimo i delamo, ovaj je bar nešto izdelao tu. Nema tihe diplomacije, nema nikakve diplomacije, ova hrvatska diplomacija je naprosto šačica klimavaca i kukavica i ljudi koji su Hrvatskoj na sramotu. Da bar nešto naprave na taj način, ništa", govori predsjednik, dodajući da su to sve zahrđale krntije. Ovo što ja radim je jedini način", poručuje predsjednik.

"Današnje ponašanje bošnjačkog vodstva u BiH je obrazac ponašanja Slobodana Miloševića, njihovog krvnika", kaže.

"Mi razgovaramo, ne mislimo isto. Građanska BiH ne da nije moguća nego nije u interesu Hrvatske. Status Hrvata mora biti status jednakopravnog, konstitutivnog naroda", odgovorio je predsjednik na pitanje o porukama bivšeg predsjednika Stjepana Mesića da bi BiH trebala biti građanska država.

Ugovore o kupnji Rafalea nije želio komentirati jer je to povjerljivi dokument. "Nemam komentara, osim što će 200 milijuna otići iz proračuna", govori.

Na pitanje što vojsci još treba, Milanović kaže kako nema ni govora da je sve gotovo. "Ovo s Bradleyjima je bilo utjerivanje na silu. Nisam mogao vjerovati da netko tako amaterski može misliti da to više ne postoji, tog nema. To je kao kad malo dijete suočeno s nevoljom gurne glavu pod jastuk i misli da je zaštićeno", kaže, dodajući da posao još treba platiti.

"Bit će sastavljeni, ići će u hangare koji su trebali biti napravljeni za njih. Nisu jer je ministar lijeni nesposobnjaković koji je obrazac ponašanja prenio iz Ministarstva državne imovine. Ljudi se ne mijenjaju", odgovara predsjednik na pitanja o helikopterima Black Hawk.

Za ministra Banožića kaže: "Iza njega ostaju samo mrtvački sanduci". Na pitanje novinarke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov zatvaraju li se oči na drogu u vojsci, kaže: "Mislim da ne".

Komentirao je slučaj Ante Sanadera, nazvavši ga političkim dinosaurom.

"Nagovoriše ga da izađe pred kamere i komentira mene. Činilo mi se da mu je neugodno, ne biste vjerovali. Govorio je o konzultantskim ugovorima. O čemu ti pričaš, čovječe? Netko mu je napisao gomilu laži. Sav je mucav i zamusav otišao. Gdje će suza nego na oko. Sina je zaposlio u svojoj firmi. Sinu je ćaća sredio posao. A gdje da moj sin radi? Bolje da se kupi iz Hrvatske. Preziva se Milanović", požalio se predsjednik.

"Taj tip, Sanader, ima obraza stati pred kamere. Zaposlio sina u svojoj firmi. Ante Sanader, kakvo prezime? Ja ću svom sinu savjetovati da se učlani u HDZ. Jel' ima kakav posao za mog sina? Ako HDZ ima neki natječaj za mlade ljude. Ako Plenković može biti predsjednik HDZ-a, može i Ante Jakov Milanović biti pravni savjetnik", izjavio je predsjednik.