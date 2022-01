Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić izjavio je u subotu kako predsjednik Republike Zoran Milanović "protiv njega koristi nisku razinu huškanja i tabloidnu retoriku", a smatra i da preko njega predsjednik želi diskreditirati premijera Andreja Plenkovića i njegov kabinet.

"Predsjednik Milanović je obećao 'normalno' u svojoj kampanji, ali nitko nije očekivao ovo. Ovako nisku razinu huškanja, ovu tabloidnu retoriku. Predsjednik Milanović očito preko mene pokušava diskreditirati premijera Plenkovića i njegov kabinet. Taj njegov napad jadan je i promašen. To neće ići. Nismo isti, niti možemo biti", kazao je Petešić u opsežnom intervjuu za Jutarnji list gdje je objasnio zašto je tražio službeni stan u Zagrebu te komentirao tvrdnje predsjednika Milanovića.

"Milanović izgovara prostačke uvrede, konstruira i lažno optužuje s namjerom da prikrije vlastite skandale, te da osobitu političku štetu radi Hrvatskoj na međunarodnoj razini te da se preko njega obračunava s Vladom.

Valjda misli da se tako dobiva na rejtingu. Hrvatska javnost zapljusnuta je takvom vrstom retorike i to je strašno. Tvrdi da 'nemam veze s Dugim otokom osim što mi je otamo baba'. Istina je da osim što su svi moji preci iz Sali, to su bili i moje pokojne none i didovi, koji su po svojoj kulturi i pristojnosti bili nedostižne kategorije za prostaka s Pantovčaka", rekao je Frka Petešić.

Smatra da se tu otvara pitanje odgovornosti i morala predsjednika države, za kojeg kaže da ga je duboko povrijedio i uzastopno ga naziva kriminalcem koristeći se pritom činjenicom da ga se za vrijeme mandata ne može za to pozvati na odgovornost te da se "viteški" skriva iza sigurnosti svoje funkcije.

"Ponavljam, nisam Zagrepčanin niti sam lažno prijavio prebivalište i postupio sam sukladno uputama nadležnih službi u MUP-u", dodaje Frka Petešić. Na pitanje razmišlja li o ostavci zbog tereta Vladi i premijer, Frka Petešić kaže da ako itko pronađe ijednu nekretninu koja glasi na njegovo ime ili na ime njegove supruge u Hrvatskoj ili drugdje da to prijavi te će on onda odmah podnijeti ostavku.

Na pitanje zašto je tražio službeni stan u Zagrebu iako je imao stan u Dubravi, Frka Petešić je odgovorio da je sa svojom obitelji u Zagrebu još od 2011. godine te živi kao podstanar.

"Nisam vlasnik ni jedne nekretnine, niti ću biti vlasnik stana koji sam dobio na korištenje i za koji plaćam najam od pet kuna po metru četvornom po istoj cijeni i pravilima kao i ostali dužnosnici, sukladno Odluci iz 2001. Također čitavo vrijeme kao podstanar plaćam najveći porez i zagrebačku stopu prireza od 18 posto, najveću u državi, kao i svi Zagrepčani", naveo je Frka Petešić.

Dodao i da "nije utajio ni lipe, kao neki koji ovih dana o meni pišu", kao ni da nije oštetio proračun. "Sve ostalo su konstrukcije i čista politička hajka, kojoj se sad pridružio i sam predsjednik Republike", kaže. Na pitanje zašto je prijavio prebivalište u Salima samo dan prije stupanja na dužnost, Frka Petešić je odgovorio da to nije točno.

"Učinio sam to koncem rujna, mjesec dana nakon stupanja na dužnost, u trenutku kad sam podnosio zahtjev za službeni stan. U traženoj dokumentaciji zahtijevala se i potvrda o prebivalištu, iako mjesto prebivališta nije uvjet za dodjelu stana", naveo je Frka Petešić i dodao kako je bila pogreška što potvrdu o prebivalištu nisu napravili za cijelu obitelj.

"Bili smo u selidbi i pakiranju, i moja supruga je to namjeravala regulirati kasnije nakon preseljenja, ali je to poslije zaboravila. Sada je to ispravljeno i prijavila je prebivalište u Salima, kao i moja starija kći, a boravište im je prijavljeno u Jurišićevoj", istaknuo je Frka Petešić.

Dodao je da je nakon useljenja u službeni stan u Jurišićevoj, sredinom listopada, uredno prijavio boravište. Na pitanje zašto mu je onda obitelj i dalje prijavljena kod prijatelja u Zagrebu, Frka Petešić je odgovorio da se radi o administrativnom propustu koji je sada ispravljen nakon što je to prijavio policiji.

"Moja obitelj cijelo vrijeme živi sa mnom, iako nažalost nismo svi na okupu, jer nam mlađa kći trenutno studira u Francuskoj. Kao što sam objasnio, sad svi imamo prebivalište u Salima, a boravište u Zagrebu, u Jurišićevoj, u službenom stanu u kojem stanujemo dok sam na ovoj privremenoj dužnosti.

Prema nadležnim službama u MUP-u to je bila jedina logična mogućnost u našoj atipičnoj situaciji", naveo je Frka Petešić i dodao kako su mu u MUP-u objasnili da bi bio u prekršaju samo u slučaju da je prijavio prebivalište u Salima, a da živi u Zagrebu bez prijavljenog boravišta.

