Zoran Milanović u petak je posjetio Rakitje. U izjavi za medije obrušio se na ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana. Ovaj je njega nazvao partizanskim diverzantom, a Milanović mu je danas uzvratio: "Bolje partizanski, nego četnički".

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i predsjednik Zoran Milanović danima se časte izjavama. Milanović je ministra nazvao mucavcem, a ovaj njega štetočinom.

Danas je Milanović ponovo bio inspiriran pa je odgovorio ministru koji ga je nazvao partizanskim diverzantom.

Podsjetimo, Grlić Radman napao je Milanovića zbog stava o Ukrajini.

Poručio mu je da se sakrije u mušju rupu i da se služi parolama. "On sam sebe demantira", kazao je nedavno ministar vanjskih poslova za predsjednika. "Njegove izjave štete, ponaša se kao partizanski diverzant i miner", dodao je ministar.

Danas je uslijedio munjevit odgovor predsjednika.

"Što je taj nesretnik rekao? Je li to itko razumio? Nagađa se da je on pismen i da zna hrvatski, ali to je još u fazi nagađanja, i da nije bruka za Hrvatsku samo takva", poručio je predsjednik.

Na pitanje da komentira izjavu o partizanskom diverzantu, Milanović kaže: "Kako bih se trebao ponašati? Kao četnički diverzant, miner? Rekao sam vam da ne zna hrvatski. Ne zna ni srpski, ne zna nijedan jezik", ponavlja predsjednik.

"Stvarno ne razumijem Radmana. On govori o partizanima, koji je odrastao na komunističkim jaslama… Čiji je otac bio komunistička budža u Sesvetama. I sad on meni govori da sam ja partizanski miner. Da barem ima neke poetike u tome, ali nema. Bolje partizanski nego četnički", rekao je Milanović.