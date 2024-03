Milanović o Turudiću: "To mu je najbolja stvar koju je napravio"

Predsjednik Zoran MIlanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Istarske županije – Istarskog sabora u povodu obilježavanju Dana Istarskog statuta. Nakon toga je dao izjavu za medije. Komentirao je svoju kandidaturu za premijersku funkciju.

"Nisam se predomislio. Zemlja je na autopilotu. Novac bježi", rekao je Milanović. "Ako vam ne izgledam ozbiljno, ne zamjeram, ali sam ozbiljan. Svi su dosta rezolutni da se HDZ udalji s vlasti. Nisam imao izbora, nego da se uključim u izbore. To je riskantno", kazao je.

Mandat će, kaže, dati onome tko donese 76 potpisa plus. "Sigurno neće biti kao 2015. kad je Kolinda Grabar-Kitarović sastavljala svoju tehničku vladu nakon 45 dana jer sam ja bio u taktičkoj prednosti nad Karamarkom. To je za opoziv, to što je ona tada radila, ali Ustavni sud tada nije ni zucnuo".

Uvjeren je da će nakon izbora uspjeti sastaviti Vladu.

Nije razgovarao s Mostom ni DP-om. "Nakon izbora ćemo svi biti za stolom, ako itko izda, ova zemlja će to znati. Mislim da se nitko neće usuditi. U zadnjih osam godina, a bila je i inflacija, novac ne vrijedi isto, život je strahovito skup onima koji imaju prosječne i male plaće. To je inflacija pohlepe. Hrana je poskupila".

Ponovio je kako će se zalagati za rast mirovina. "Ako si dobar političar, to je važno. Hrvatskoj će trebati 750 milijuna eura kako bi se peglao taj disbalans između plaća i mirovina. U zadnjih osam godina...ako imate čisti profit korporacija, ako su prihodi državnog proračuna viši i ako rast plaća to ne prati...imate veliki rast prohoda korporacija. Korporacije zarađuju puno više nego što daju radnicima", rekao je.

"Naprosto ima jako puno novca", dodao je.

No, nije želio govoriti o Trećoj Republici. "Rekao sam već o tome, ali pričat ću o tome i u idućim danima".

"Postojeći sustav je smiješan", ponovio je.

Na pitanje o Turudiću i propucavanju njegova automobila kaže:

"To je sve dogovoreno, dogovorili su Turudić i Plenković. Samo je malo falilo da se iz kalcijevog karbonata pretvori u biser. Lažu vas. Nisam ja radio forenziku. To se baš dogodilo u Virovitici...pa nije to prašina, to kad ti uđe...to je sve tako zabavno. Trebalo mu je osiguranje, pa je isceniran incident".

Gordan Jandroković tvrdi da je Milanović prestao biti predsjednik svih građana. Milanović kaže da razumije da su ljudi pristrani, "ali baš tako cinični". "Pa ja sam to uspio, puo više nego Grabar Kitarović. Ja sam se odvojio od SDP-a."Ponovno je spomenuo bivšu predsjednicu i njezine veze s HDZ-om. "Najgore je kad rektori dolaze na političke skupove", kaže.

O Draganu Kovačeviću kaže: "Kovačević je radio za premijera, ne za mene. On je postao direktor Janafa odabirom Čačića, no on postaje Plenkovićev, jednom, pa drugi put. U tom smislu, povezanost je puno jača na onoj ddrugoj strani. No kako su mu krenuli pakirati. Hajku je pokrenuo Plenković kada se zabrinuo za svoju stražnjicu To je poprilična bliskost. Ne znam je li Kovačević počinio nekakvu zabranjenu stvar. A Turudić? To što je uzeo odijelo, to je njegova najbolja stvar koju je napravio".

"Retorika s nasilnicima mora biti oštra. Nećete se derati na novinara i kad vam ide na živce. Ali, kad neke stvari komentirate, recimo ono što je napraivo Ustavni sud, ne možeš to mirno reći jer izgubit će se dramatika. Uvijek je potrebno malo teatralnosti i pompoznosti. Pompozni ljudi su smiješni, ali bez teatra i drame nema ničega", kaže predsjednik.

Korupcija je tema, ali tema su i materijalne stvari, kaže predsjednik.

Potom se vratio na gospodarske teme.

"Prosječna mirovina će doći na 50 posto plaće i to će nešto značiti".

Predsjednik Republike sudjelovao je na svečanoj sjednici Istarske županije – Istarskog sabora u povodu obilježavanju Dana Istarskog statuta. U utorak je dao svoj prvi intervju otkako je najavio da će biti SDP-ov kandidat za premijera, a o parlamentarnim izborima, upozorenju Ustavnog suda i nizu drugih stvari - mirovinama, zdravstvu, studiranju, migrantima...i ostalim velikim planovima govorio je za N1.