Predsjednički kandidati SDP-a Zoran Milanović rekao je u nedjelju u Kotoribi da kao predsjednik može štititi ugled i dostojanstvo države i njezinih građana i štititi Hrvatsku od trenda netrpeljivosti i lopovluka, ali da ne može obećati vreću punu darova.

"Ne mogu obećati vreću punu darova. Obećavaju lažni Djedovi i Bake Mrazi, a ja to nisam. Ja ću biti samo predsjednik", izjavio je Milanović tijekom posjete Kotoribi, pograničnoj međimurskoj općini, povodom obilježavanja Dana Kotoribe 2019. Rekao je i da je kao premijer mogao i da je napravio neke stvari, a da kao predsjednik može štiti ugled i dostojanstvo zemlje i njezinih građana. "To ću uvijek raditi glasno i jasno bez dlake na jeziku, vođen moralom, zdravim razumom i procedurama demokratske države, a to je ono što se u Hrvatskoj trenutno raspada", istaknuo je.

Milanović je rekao i kako će, kao predsjednik, dati sve od sebe da Hrvatsku zaštiti od trenda mržnje, nasilja, netrpeljivosti, lopovluka, čega danas ime previše, posebno u HDZ-u, protiv čega se borio do sada, a borit će se, kaže, i dalje. Na pitanje novinara kako to da u Međimurju HDZ nema prođe, a SDP je uvijek dobro prolazio, odgovorio je kako ga podržavaju SDP, HSS, Stranka umirovljenika i PGS, ali da ne može napadati ljude koji glasaju za HDZ.

"U Međimurju ne glasaju za HDZ, u nekim drugim krajevima Hrvatske glasaju, ali ja se obraćam svima. Svjestan sam da ne mogu doprijeti do svih i znam da ću u Međimurju dobiti veliku podršku i treba mi svaki glas", rekao je. O niskim plaćama u Međimurju, koje slovi za izuzetno radišan kraj, rekao je da je to problem kada ljudi žive od vlastitog rada što se u Međimurju vidi na svakoj "lesi", na svakoj kući jer ovdje nema apartmana i ljudi rade glavom i rukama.

"Negdje drugdje mogu živjeti drukčije, predvidljivije, lakše i hvala Bogu da je tako", dodao je te napomenuo kako mu je poznato da je u Međimurju prosječna plaća manja od one koju dobivaju na moru. "Za toliko novca naši ljudi dolje ne žele raditi jer imaju više i dobro da imaju, pa dolaze konobari iz Srbije. Zato imam veliki respekt za ljude tu jer ovdje ništa ne pada s neba", poručio je.

Na pitanje zašto se međimursko vodstvo i uzor na mnogim područjima ne nagrađuju više s nacionalne razine, odgovorio je kako Međimurci nisu dovoljno glasni. "Pretihi ste, niste bahati. Budite glasniji za svoju pravicu", poručio je.