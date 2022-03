Predsjednik RH i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na Plitvicama je danas odao počast prvom hrvatskom redarstveniku poginulom u Domovinskom ratu.

''Ne želim da RH, nekima se to ne sviđa, neki lupetaju da sam ruski čovjek, jučer sam bio američki, ne želim da se RH u to upliće više nego što po inerciji mora. Ja sam izabran da budem hrvatski predsjednik, a ne kozmopolitanski moralist. To mogu biti privatno i bio sam u nekim fazama života”, rekao je Milanović o ratu u Ukrajini.

Zoran Milanović bi mogao dati i izjavu. Zadnji put je na novinarska pitanja odgovarao prošli petak, kada je, među ostalim, komentirao nalaz vještačenja drona koji je pao u Zagrebu. Kako je Dnevnik Nove TV iz izvora bliskih istrazi doznao, na dijelovima na kojima je završeno vještačenje nije bilo tragova eksploziva. Dan posslije oglasio se i DORH u kojem kažu kako je balističkim vještačenjem metalnih fragmenata utvrđeno da se radilo o avio bombi sa pripadajućim upaljačem, uz napomenu da treba pričekati konačne rezultate. Milanović je potom rekao da su vještačenja Centra za vještačenja 'Ivan Vučetić' u 90 posto slučajeva dokaz na sudu.

"Mogu i oni pogriješiti, ali većeg autoriteta za to, osim HDZ-a, nema", rekao je Milanović.

Mogao bi komentirati i najavljenu rekonstrukciju Vlade.