Milanović upravo objavio: "Idem na izbore, ovo su moji aduti"

"Očekujem podršku SDP-a, trebat će mi iz niza razloga, da me ne pokradu. Imam najviše znanja i iskustva od svih mogućih kandidata, ali to ne mora biti presudno. To su moji aduti", rekao je Zoran Milanović prilikom izjava novinarima, najavivši tako svoju kandidaturu na izborima za predsjednika Republike.

Odmah nakon ove izjave Milanović je otišao. Tako nije dopustio dodatna pitanja niti je htio govoriti o nekoj drugoj temi, pa ni o odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Povjerenstvo je otvorilo predmet protiv Zorana Milanovića zbog leta državnim zrakoplovom u Leipzig na utakmicu hrvatske reprezentacije. Milanović je, osim svojih suradnika, na utakmicu poveo i suprugu Sanju Musić Milanović.

Kako je izvijestio Dnevnik Nove TV, Povjerenstvo je predmet otvorilo nakon što im je stigla prijava. Poručili su da će ispitati sve relevantne činjenice i okolnosti, a od Milanovića će zatražiti očitovanje ako utvrde da postoje pretpostavke za daljnje vođenje postupka.

