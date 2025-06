Milanović otkrio zašto je propustio večeru s kraljem: "Vučem neku koronu..."

Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu medijima u den Haagu u kojem se nalazi zbog NATO samita.

"Ovdje se o ničem ne glasa. Nikad kraći prijedlozi nisu bili usvojeni. To je jedna stranica teksta koja se osvrće na obrambene troškove na jedan vrlo nejasan i nedefiniran način", rekao je.

Što se tiče troškova izdatka za obranu rekao je sljedeće:

"Jedino što me zanima je koliko daleko mogu jahati na svom dolaru, ako ću s pet posto BDP-a, moći kupiti vrlo male sposobnosti i ako cijene bujaju - onda ne radimo dobar posao. Jer ovime ne može upravljati nevidljiva, libertarijanska ruka tržišta. Trump je prije dva-tri dana napisao jedan tweet - keep all the prices down. To je wishful thinking, ali jako interesantno i motivirajuće za ovo o čemu se priča i može se primijeniti na cijene oružja ovdje. Držite cijene oružja dolje. Postoji li neki price cap?", rekao je Milanović.

"Ja nisam NATO cheerleader"

"Ako je Indija u sukobu s Pakistanom izgubila jedan ili dva Rafalea koji su koštali preko 200 milijuna eura po jedinici, koji je smisao takve nabavke? Uvijek će postojati netko tko će to moć platiti, mi nećemo", rekao je i dodao:

"Ako već idemo prema tih pet posto, u što, budimo pošteni, ja baš i ne vjerujem. Ja nisam NATO cheerleader koji s kastanjetama uvesaljava publiku, nego gledam što je za Hrvatsku realno i što je naš interes", govori.

"Naš interes je definirati sposobnosti koje su nam bitne, a da pritom potrošimo što manje novaca plaćajući trećima. Ako ćemo mi nešto proizvoditi - super, ne vidim što, ali super. Ako moramo svoj novac davati drugima po sve većim cijenama, onda je Trumpov tweet - super. Garantiraj mi cijenu, kao u otkupu pšenice. Ovdje smo se našli radi planiranja, zajendičkog napora. Ne možemo prepustiti privatnim investitorima da nas reketare. To nas vodi u dužničko ropstvo", upozorio je predsjednik.

"Nisam vjerovao da ću to ikada vidjeti. Iran je paralelno bacao balističke rakete na američku bazu u Katru i na Tel Aviv", kratko je komentirao sukob na Bliskom istoku.

Naveo je i razlog zašto nije sudjelovao na večeri koju je organizirao nizozemski kralj.

"Nisam dobro, vučem nekakvu koronu već deset dana."

"Moraš paziti što govoriš kad ti je 30-ak ministara uhićeno"

Osvrnuo se i na to što misli o tome da je premijer Andrej Plenković odbio njegovu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda – Sandru Artuković Kunšt.

"Nisam dobio niti jedan razlog zašto ona ne bi bila predsjednica Vrhovnog suda. Moraš paziti što govoriš kad ti je 30-ak ministara uhićeno", rekao je pa komentirao riječi predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokvića.

"Jučer sam pročitao da je Jandroković rekao da su potrebne konzultacije između mene i Plenkovića. To znači da je ovo farsa, natječaj izvrsnosti. Moramo se dogovoriti ja i premijer", rekao je.

Dodao je i da predlaže Jandrokoviću da porazgovara s Plenkovićem kao što njemu prelaže.

"Neću predložiti nikoga drugog, trebalo mi se prije reći da ne zadovoljava. Ja nisam impresioniram sobom, Plenkovićem još manje", rekao je.

Rekao je i da ne planira imenovati veleposlanike.

"O imenovanju veleposlanika morate pitati Plenkovića. Na bubnju nam je 80, 90 mjesta. Moramo napraviti kompletnu rošadu, a mi nemamo toliko ljudi. Diplomaciju se mijenja ciklički, mi to sad ne možemo", rekao je i dodao.

"Nisam se kandidirao za predsjednika da bi izabirao veleposlanike."