Zoran Đogaš kandidat je HDZ-a za gradonačelnika Splita. Stručnjak koji se bavi medicinom sna, sada ide kao ozbiljan protukandidat Ivici Puljku i ostalima.

Reporter Nove TV Mario Jurič u četvrtak je u Splitu za Dnevnik Nove TV razgovarao s HDZ-ovim kandidatom za splitskoga gradonačelnika, Zoranom Đogašem.

Na pitanje što je u HDZ-ovoj ponudi bilo toliko primamljivo, kazao je kako je HDZ napravio veliki iskorak, jer traži nekoga tko je nestranački i tko ne misli biti član. Đogaš se bavi medicinom sna i medicinom budnosti. Kaže kako mu je jedna od ideja probuditi grad koji je uspavan lošom klimom koja postoji i puno je prepucavanja i svađa. To, kaže, namjerava napraviti uključivošću, pozivanjem svih ljudi dobre volje koji su stručnjaci, a koji se skriveni i ne izlaze vani.

"Mislim da je ovo vrijeme okupljanja. Ova promjena koju je HDZ napravio od gradskog odbora do vrha strane, do premijera Plenkovića koji je obećao punu potporu – to je poziv svima da se malo promijeni", naglasio je Đogaš.

O svom protukandidatu Ivici Puljku rekao je kako mu je on dobar kolega, a nada se, i dobar suradnik. Obojica, kako je istaknuo, žele dobro gradu.

Na konstataciju da je Puljak nedavno kazao kako HDZ traži svojevrsni smokvin list te smatra li se smokvinom listom, evo što je HDZ-ov kandidat odgovorio:

"Teško je govoriti o čovjeku od dva metra koji je smokvin list. Iza mene puno toga može stati i sakriti se, ali Ivica je isto tako od dva metra, tako da se iza njega može puno skriti. Tu paradigmu o smokvinom listu ne smatram zanimljivom, to je za mene sitna priča. Nisam smokvin list, niti mogu biti", pojasnio je Đogaš te dodao kako je ponudu prihvatio nakon dugo razmišljanja i potpore obitelji, koja mu je najvažnija, jer "politika nije njegov biznis".

Optužnicu protiv donedavnog zamjenika gradonačelnika, Bojana Ivoševića, Đogaš nije posebno komentirao. Kazao je tek kako se u posljednje vrijeme dosta loših stvari dogodilo, ali drži da sve te stvari trebamo zajedno promijeniti uljuđenim i lijepim ponašanjem, koje građani vole.

"Građani ne žele ovakve priče, oni ne žele svađu, oni žele dobro. Ono što ja mislim kao neuroznanstvenik, kao netko tko nešto malo o mozgu zna – mislim da su pozitivne emocije ono što ljudima treba i da je pozitivna priča ono što ljude privlači. Time se postižu ciljevi i zabijaju golovi", ustvrdio je HDZ-ov kandidat te dodao kako voli nogomet i a cilj mu je zabiti gol.

Željko Kerum za njega je susjed i s njim, kako i sa svima drugima, namjerava surađivati. Dobrodošli su, kaže, svi ljudi koji su sad na političkoj pozornici.

Sebe je predstavio kao čovjeka iz splitskog Varoša. "Varoško dite koje je igralo balun na Prokurativama – i to je ono što mene zanima", poručio je Zoran Đogaš te dodao kako ne namjerava postati član HDZ-a.

Na izborima za splitskog gradonačelnika natjecat će se s Ivicom Puljkom te Željkom Kerumom i Antom Franićem, koji su također najavili svoje kandidature.

