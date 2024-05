Zmije otrovnice migrirat će uslijed klimatskih promjena, a zemlje nisu pripremljene

Otrovne zmije vjerojatno će masovno migrirati uslijed globalnog zagrijavanja.

Studija koju je analizirao The Guardian predviđa da će Nepal, Niger, Namibija, Kina i Mianmar dobiti najotrovnije vrste zmija iz susjednih zemalja uslijed sve većih temperatura.

Zemlje s niskim prihodima u južnoj i jugoistočnoj Aziji, kao i dijelovi Afrike, bit će vrlo osjetljive na povećani broj ugriza zmija, prema istraživanjima objavljenim u časopisu Lancet Planetary Health.

Studija je modelirala geografsku distribuciju 209 vrsta otrovnih zmija za koje se zna da uzrokuju hitne medicinske slučajeve kod ljudi kako bi se razumjelo gdje bi različite vrste zmija mogle pronaći povoljne klimatske uvjete do 2070. godine.

Predviđa se, da će primjerice, rasprostranjenost europske ljutice i poskoka više nego udvostručiti do 2070 godine.

"Naše istraživanje pokazuje da kada se zmije otrovnice počnu pojavljivati na novim mjestima, to je poziv na buđenje da počnemo razmišljati o tome kako možemo zaštititi sebe i svoj okoliš", rekli su autori studije.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da svake godine 1,8 do 2,7 milijuna ljudi ugrizu zmije otrovnice, što uzrokuje do 138.000 smrti i najmanje 400.000 amputacija i trajne invalidnosti. WHO je 2017. kategorizirao zmijski ugriz kao zanemarenu bolest najvišeg prioriteta.

"Sada konačno dobivamo bolji uvid u ovaj problem" rekla je Anna Pintor, znanstvenica iz WHO-ove skupine tropskih bolesti.

"Hitno moramo bolje razumjeti gdje ljudima prijete zmije"