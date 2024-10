Zlostavljanje u zagrebačkoj školi: Grupa dječaka maltretira ostale, guraju im prste u stražnjicu, simuliraju seks. Svi šute u strahu od - osvete

Već mjesecima traje drama oko jednog problematičnog dječaka koji maltretira druge učenike. Zbog svog problematičnog ponašanja promijenio je nekoliko škola, nedavno je prebačen u novu, gdje su problemi nastavljeni. Institucije se prepucavaju tko je kriv, a rješenje i dalje nije pronađeno.

No čini se da zlostavljanje i maltretiranje učenika nisu usamljeni slučajevi, nego je to nažalost brojne djece postala tužna svakodnevica u nekim osnovnim školama.

Javila nam se čitateljica koja je majka dvoje djece koji idu u jednu osnovnu zagrebačku školu, a u kojem je bullying svakodnevica (podaci majke i djece su poznati redakciji, ali zbog zaštite maloljetnika ih ne objavljujemo).

"Kada sam pročitala što se događa u onoj osnovnoj školi, mnoga sam ponašanja prepoznala i u školi koju pohađaju moja djeca. Skupina dječaka (njih 5,6) svakodnevno maltretiraju druge dječake i to na razne grozne načine. Sve je počelo intenzivnije prošle godine kada su bili pet razred. Ta djeca su izložena neprimjerenim pornografskim sadržajima koji onda kopiraju u svakodnevnom životu.Tako tijekom odmora pred drugom djecom proizvode zvukove iz pornografskih filmova– stenju, uzdišu... No to ne staje samo na tome. Naskakuju jedni na druge s leđa, imitiraju silovanja i seks, a uvijek su im meta dječaci koji ne podržavaju takvo njihovo ponašanje", priča zabrinuta majka.

Naglašava da je to riječ o skupini dječaka koji ustvari na prvi pogled nemaju problema, imaju pristojne ocjene u školi, ne dolaze iz nekih problematičnih obitelji u kojima su nesređeni odnosi, bave se sportom, društveni su...

"Posebni krug pakla su WhatsApp grupe u koje šalju pornografske sadržaje – snimke zaslona na kojima su muška spolovila, gole žene raširenih nogu… Strašno je što roditelji nemaju pojma što njihova djeca rade. Oni ne provjeravaju njihove poruke, mobitel, povijest pretraživanja i tako dječaci bez ikakve kontrole pretražuju što njima padne na pamet i onda to dijele s drugima. Jednom prilikom sam napravila skrinac takvog sadržaja i obavijestila majku tog dječaka što šalje u grupu u koju se inače šalju zadaće i obavijesti o školskim obvezama. Majka je tog dječaka stavila u kaznu zbog takvog ponašanja, ali ono što je uslijedilo bilo je još gore. Mom sinu uslijedila je osveta jer mi je rekao što se događa . Počeli su ga dodatno maltretirati, podmetali su mu nogu, trgali stvari, gurali, dovodili u brojne neugodne situacije i to ne samo fizičke, nego i mentalne", priča zabrinuta majka.

Naglašava da to ti dječaci uvijek naprave kada netko od druge djece odluči progovoriti, znaju da će tada uslijediti – osveta.

Zbog toga djeca i šute jer se ne žele naći na meti tih malih nasilnika.

"Jedan dječak je čak rekao drugome – jesi ti lud, nemoj ići ništa prijavljivati, upast ćeš u još veće probleme, počet će ti se osvećivati", objašnjava majka.

Koliko je problem velik i da nije riječ o bezazlenoj igri govori situacija da je dječacima jedno vrijeme "zabava" bila skidati drugim dječacima hlače i gaće tijekom odmora i gurati im prst u stražnjicu.

Jedan dječak se nakon toga požalio u školi da ga boli stražnjica pa se otkrilo što se događa, dječak koji je to napravio je sankcioniran, ali i dalje ponašanje tih dječaka nije se promijenilo.

Oni koriste svaku priliku kada uz njih nisu nastavnici da maltretiraju druge dječake, djevojčice za sada ne diraju.

"Maltretiranje je svakodnevno, ako ne rade takve gadne stvari onda trgaju i bacaju stvari drugim dječacima, polijevaju ih vodom, nabiju ih s leđa u zid da siroto dijete ne vidi tko je to napravio, a onda se ta grupi smijulji. Manipulacija je otišla toliko daleko da kada imaju nekoga na piku namjerno tijekom sata govore profesoru ili profesorici da ih taj dječak ometa, priča… I profesori su često u takvim situacijama zbunjeni i nije im jasno što se događa", objašnjava mama.

Posebni pakao je odlazak u školski wc tijekom odmora, jer onda ti dječaci otvaraju vrata ( ona se ne mogu zaključati) onima koji su unutra ili ih pak ne puštaju iz wc-a tako da se naslone na vrata da dijete ne može izaći van.

Sve se nekako stalno gura pod tepih, službe u školi su upoznate s mnogim situacijama, ali čini se da ne pronalaze rješenja kako da dječake dovedu u red. Djeca koja su učestalo izložena maltretiranju i zlostavljanju šute, jer su shvatili ako progovore - bit će još više na piku i dodatno će biti izložena maltretiranju.

"Na prvi pogled riječ je o uzornim učenicima, a kada uz njih nisu nastavnici koriste svaku priliku kako bi maltretirali druge dječake. Njihovi roditelji većinom nisu upoznati s njihovim ponašanjem, za svoju djecu misle da su anđeli i uopće ne kontroliraju njihove mobitele, poruke, povijest pretraživanja...S vremena na vrijeme kada situacija eskalira poput guranja prsta u stražnjicu onda se uključe školske službe, dijete ili djeca bivaju kažnjena, ali onda slijeda njihova osveta. Tako da je riječ o začaranom krugu u kojima ona djeca koja su izložena ovakvom maltretiranju radije šute", objašnjava majka.

Ona svakodnevno sa svojim sinom razgovara o svim tim situacijama u školi, on je na sreću pronašao mali krug prijatelja koji se tako ne ponašaju, ali koji su zajedno s njim izloženi ovom nasilju.

Majka ne želi stvari gurati pod tepih, razgovarala je više puta s razrednikom o nekim situacijama, sin je razgovrao sa školskim službama, ali čini se da nitko ne pronalazi rješenje kako dječake dovesti u red.

Djeci koja su izložena ovakvom maltretiranju odlazak u školu nije ugodan i u mnogim trenucima požele otići doma, potražiti sigurnost, osjećaju se izoliranima i umjesto da uživaju u školskim radostima i druženju s vršnjacima, često im je na pameti kako preživjeti školski dan da se ne nađu na meti ovim malih nasilnika.

Majka kaže da je sve začarani krug i ne zna kako riješiti ovaj problem, trudi se svom sinu biti podrška i ističe da na sreću on otvoreno s njom o svemu priča, ali ne vidi rješenje problema jer ni školske službe koje su upoznate s problemom ga ne rješavaju, a roditelji problematičnih dječaka čini se negiraju probleme ili su slabo s njima upoznati te su uvjereni da su njihova djeca anđeli.

