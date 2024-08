Oni su djeca koju vidite u parku, vaši su susjedi, susrećete ih u trgovini... Ali iza njihova osmijeha kriju su potresne priče

Ovo su priče o malim ljudima - djeci i njihovim velikim problemima.

Mia (9) je čula ključ u bravi. Osjetila je mučninu u želucu. Znala je što slijedi. Opet će krenuti mamina i tatina dernjava, svađe, lupanje vratima pa završiti strašnom šutnjom i hladnoćom koja obuzme cijeli stan poput ledenog vjetra u studenom i smrzne sve pred sobom. I tako iz dana u dan… "Da me barem nema, možda se onda ne bi svađali", ponekad pomisli.

Karla (13) je od rujna učenica osmog razreda i već dugo vremena zna da će nakon osnovne ići u MIOC, a nakon toga će upisati Stomatologiju. Iskreno nije da je to nešto zanima, ali mama i tata su išli u MIOC pa se nikada nije i dovodilo u pitanje što će ona upisati. A i mama ima stomatološku ordinaciju pa su joj rekli - to je najbolje za nju. A Karla? Ona obožava crtati, a voli i životinje te bi voljela biti veterinarka. No kada je jednom prilikom to rekla mami ona joj je samo hladno komentirala - "moja kći neće gurati ruke kravama u guzicu".

Nina (10) nije pozvana na Tein rođendan. Tea joj je rekla: "Tebe neću pozvati, jer ti tata vozi loš auto". Kada joj je to Tea rekla oči su joj zapekle kao da joj je netko bacio žeravicu u njih, ali nije htjela ispustiti niti suzu pred drugom djecom. Odjurila je doma, zarila glavu u jastuk i počela plakati. Da barem tata vozi bolji automobil, pomislila je.

Svi u Ivanovom razredu (13) nose Jordanice. Točnije ne svi, Ivan ih ne nosi. Mama i tata mu ih ne mogu kupiti. Ivan se zbog toga osjeća loše, manje vrijedan od ostalih. Osjeća sram kada ga prijatelji pitaju zašto ih on ne nosi. Čak je jednom prilikom rekao da mu te tenisice baš ružne i da ih on nikada ne bi nosio. Bila je to laž, ali nije znao kako prijateljima iz razreda reći da njegovi mama i tata nemaju toliko novca da mu izdvoje za takve tenisice. A roditelje je nekoliko puta pitao da mu ih kupe. Još se sjeća maminog teškog uzdaha i suza u očima, koje je pokušala sakriti, dok mu je objašnjavala da nemaju novca za takvo nešto.

Mia (14) mrzi tjelesni. Tada se mora presvlačiti pred drugim djevojčicama, a to joj je grozno. U početku su je prijateljice samo podrugljivo pogledavale, došaptavale se i onda nekako čudno smijuljile. Onda je to preraslo u nešto gore. Počele su joj direktno govoriti: "Pa Mia ti sigurno nećeš biti balerina i manekenka". "Mia, mogla bi malo smršaviti". Došlo je do toga da bi joj direktno u lice govorile: "Ti si debela".

Mia je zbog svega toga počela paziti doma što jede, iako često kada je nešto fino tome ne može odoljeti, ali poslije osjeća grižnju savjesti i najradije bi sve to povratila. Nije to nikada učinila, ali se uvijek naljuti na sebe kada pojede omiljeni kolač ili neki slatkiš. Mia misli da je ružna i debela, iako je prekrasna pametna djevojčica s najljepšim plavim očima.

Tia (8) živi s mamom, tatu vidi vikendom. Mama često ružno govori o tati, govori neke riječi koje Iva baš i ne razumije, ali vidi da je mama ljutita. Jako voli vikende jer tada provodi vrijeme s tatom, idu u zoološki, na sladoled ili u park. I tata često zna govoriti Ivi ružno o mami, ali ona se ona isključi i misli na nešto lijepo, na svoju omiljenu lutku ili kako se igra u parku. Nikako joj nije jasno zašto poput drugih obitelji njezini mama i tata ne žive zajedno. Nekoliko je puta pitala mamu je li ona nešto učinila da su se oni razišli. Iva bi najviše na svijetu željela da mama i tata žive zajedno.



Ovo nisu izmišljene priče, ovo su priče djevojčica i dječaka koji su oko nas i problema s kojima se suočavaju tijekom svog odrastanja.

Spomenutim djevojčicama i dječacima izmijenili smo imena i neke podatke, jer mnogi od njih o svojim problemima ne žele govoriti javno. No oni te drame proživljavaju svaki dan i žive s time, a mnogi svoje probleme pokušavaju sakriti od drugih.

Naglasak u serijalu Veliki problemi malih ljudi bit će baš na toj djeci, jednoj od najranjivijih skupina našeg društva. Kroz razgovore s njima, kao i s njihovim roditeljima, pisat ćemo o brojnim problemima s kojima se suočavaju tijekom odrastanja.

Odnosi unutar obitelji, svađe roditelja, preveliki pritisak i očekivanja roditelja i okoline na dijete (školski uspjeh, izvanškolske aktivnosti), nasilje u obitelji, cyberbullying… samo su neke od tema koje će biti u fokusu serijala Veliki problemi malih ljudi kojima želimo skrenuti pozornost na dječje probleme kako bismo djeci, ali i njihovim roditeljima pokazali da o tome treba govoriti, da nisu usamljeni, a ponekad im i pružiti ruku i pomoći.

A životne priče Mije, Karla, Ivana, Nine, Tije zapamtite jer to su djeca koju vidite u parku, možda su vaši susjedi, možda ih srećete u trgovini, na putu do doma i iza njihova osmijeha kriju se veliki problemi, a na nama odraslima je da im pomognemo i budemo uz njih.

* Tekst je objavljen uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz Programa za poticanje novinarske izvrsnosti.