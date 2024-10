Omiljena aktivnost brojnih Hrvata sve je skuplja: Pogledajte ogromne cijene aranžmana i opreme, ali potražnja ne jenjava

Skijanje, jedan od omiljenih zimskih sportova, ove godine dolazi uz još veće troškove. Aranžmani i oprema poskupjeli su, ali potražnja ne jenjava.

"Svake godine su veće, a mislim, kaj da vam velim... Tko voli skijati... Ne skija onaj koji može, nego onaj koji želi", rekao je Boris.

"S obzirom na to da je to rekreacija koju će se ljudi priuštiti bez obzira na cijenu, mislim da će uvijek ići, koliko god da košta. Oni koji to vole - ići će", smatra Sara.

"Ono što su naši podaci sada, ali s relativno malog uzorka, jest da je prodaja od 15 posto do 20 posto bolja nego prošle godine u isto vrijeme, naravno, kad uspoređujemo", rekao je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK.

Rezervacije su počele već - nakon ljetnih godišnjih!

"Dolaze od prvog sedmog. Otada već uplaćuju, i to ja mislim da ide u zadnje vrijeme sve ranije i ranije", rekao je Ivan Zadrović, vlasnik agencije.

Uz rast prodaje skijaških aranžmana pojačana je kupnja i najam skijaške opreme.

"Sezona sama po sebi je kao i prošla, možda i mrvicu bolja jer si sve više i više ljudi želi omogućiti to skijanje i, naravno, sad u predsezoni iskorištavaju sve popuste i sve mogućnosti kako bi se što prije opremili", rekao je Teodor Gvajdek Bregović, voditelj specijalizirane trgovine.

Što potvrđuje jedno - obožavatelji skijanja spremni su platiti rekordno visoke cijene kako bi uživali u odmoru i rekreaciji na snijegu.

"Da je cijena tih aranžmana 10 do 15 posto veća nego prošle godine - to je činjenica. Najbolje se prodaju ili najkvalitetnije cijene, odnos cijena i kvalitete su Francuska, Italija i Austrija", rekao je Žgomba.

Pa će tako tjedna ski-karta za odrasle u Sloveniji stajati oko 240 eura, u Austriji i Francuskoj okvirno 450 eura, a u Italiji i do 500 eura.

Aranžmani su nešto povoljniji.

"Oni su, recimo, za četveročlanu obitelj sa ski-kartom od 1600 eura", otkriva Žgomba.

"Tjedni najam, recimo skije, pancerice štapove, od nekih 100 do 150 eura, ovisi", kaže Bregović. I kažu da je najmova, kupovine i rezervacija svakim danom sve je više.

"Po meni nema tu diskusije. Tko voli, tko je skijao, uvijek će ići na skijanje i bordanje, tu po meni nema ograničenja", priča Zadrović.

Izgleda da uživanje na snijegu i dalje ima prednost pred ekonomskim brigama, pa sve ukazuje na to da će ovo biti još jedna uspješna skijaška sezona.

