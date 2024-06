VIDEO Liječnici se bore za život djevojčice s juga Hrvatske: U bolnicu je prevezena helikopterima HRZ-a

Helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz Dubrovnika u Zagreb prevezena je životno ugrožena djevojčica. Pripadnici HRZ-a s helikopterima Black Hawk UH-60M i Mi-171Sh sudjelovali su u hitnom medicinskom prijevozu životno ugrožene djevojčice, priopćio je MORH.

Sukladno zahtjevu Operativnog centra civilne zaštite posada 395. eskadrile transportnih helikoptera s helikopterom Mi-171Sh sastavljena od četiri člana (pilot, kopilot i dva zrakoplovna tehničara) poletjela je iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama do Opće bolnice Dubrovnik, gdje je preuzela životno ugroženu pacijenticu te ju prevezla iz Dubrovnika do Divulja.



U Divuljama je potom organiziran prekrcaj u višenamjenski helikopter UH-60M Black Hawk iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera, čija je posada sastavljena od tri člana (pilot, kopilot i zrakoplovni tehničar) pacijenticu prevezla iz Divulja do Zagreba.

Pročitajte i ovo U Splitu Sudarila se dva biciklista: Policija traži svjedoke nesreće

Helikopter Black Hawk sletio je na stari terminal na Plesu, gdje je vozilo hitne medicinske pomoći preuzelo pacijenticu te je dalje prevezena u KBC Zagreb.

Posebno emotivan bio je pilot helikoptera Black Hawk, satnik 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila HRZ-a,koji je istaknuo: "Poznato je da je svim pilotima važan svaki sat koje odlete. No, osjećaj da se letom ujedno nekom pomogne je vrijedniji od svakog sata naleta!"

Helikopter HRZ-a Foto: MORH