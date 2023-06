Šest mjeseci s eurom: Je li jeftinije nešto što stoji 4 eura ili 30 kuna? Odgovori bi vas mogli iznenaditi

Od inflacije i konverzije do denominacije i konvergencije. Šest mjeseci i mnogo kompliciranih pojmova kasnije, građani se polako privikavaju na život s eurom.

"Jesam, jer moram. Ali voljela bih da smo ostavili našu valutu", priznaje Nada. Kuna više u novčanicima nema, ali o njima se itekako razmišlja kod preračunavanja cijena. Kune se često sjeti i guverner.

"Sve bolje se čovjek navikava. Što više transakcija napravi u euru, to mu to više ostaje u glavi kao neka relativna cijena, ali ja većinom i dalje gledam kunske cijene da ocijenim je li mi nešto skupo ili nije", rekao je Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke.

Mnogim građanima jadno izgleda njihova platna lista u eurima. Svaki pogled na nju budi nostalgiju. Je li zbog nostalgije ili zaboravljivosti, ali kune se građani još ne uspijevaju rješiti.

"Prema procjenama HNB-a trenutno se u optjecaju nalazi još uvijek oko milijardu i 500 milijuna različitih primjeraka kunskih kovanica. Kada bi one sve bile prikupljene napunile bi teretni vlak s kompozicijom od sto osamdeset vagona. Ipak, nažalost ili na sreću u HNB-u procjenjuju kako gotovo polovica tih kovanica nikad neće biti vraćena", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina koji je napravio mali eksperiment.

"Naranče se prodaju po cijeni od trideset kuna za kilu, druge po cijeni od četiri eura za kilu. Zapravo to je ista cijena, no što ako pitamo kupce koje od njih su jeftinije?", pita se Biočina. Građani su odgovarali da su jeftinije one koje se prodaju po četiri eura.

Ta pojava u psihologiji se naziva iluzija novca. A na nju nisu imuni ni najzagriženiji protivnici eura.

"Možda mi je jedan od najvećih šokova bio kad te djeca pitaju onako za džeparac, pa im ti onako daš kovanicu za kavu. To mi je nekako na početku dosta jadno izgledalo", rekao je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.

Oproštaj s lipom, tunom, slavujem i kunom ipak će doći. Zamijenit će ih se moći samo do kraja 2025. godine.

Više o pola godine s novom valutom pogledajte u priloženom videu.

