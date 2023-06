Što Hrvate najviše brine i postoje li nada u bolje sutra? "To je jedan miks osjećaja"

Reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak razgovarala je s Majom Ljubić Kutnjak, v.d. voditeljice ureda EP-a o rezultatima istraživanja Eurobarometra.

Jesu li građani optimistični ili zabrinuti što zbog krize, što zbog inflacije, što zbog rata?

"Građani su i dalje zabrinuti krizom životnih troškova, ponajprije inflacije, ali isto tako vidimo da taj broj opada u odnosu na prijašnja istraživanja. Dakle, bilježimo određeni optimizam", rekla je Ljubić Kutnjak.

Dotaknula se i pitanja koje su neke od tema koje birači žele nametnuti budućim kandidatima za parlament.

"Kada je riječ o hrvatskim građanima - to su borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti i novih radnih mjesta. U odnosu na EU, odnosno druge europske građane, oni su više orijentirani na javno zdravlje i ne toliko na teme koje muče Hrvate", pojasnila je Ljubić Kutnjak.

"Na europskoj razini nada je prva koja se spominje kao riječ i to nam daje naravno optimizam da se stvari kreću nabolje. Među mladima je jako istaknuta nada, motiviranost. No, hrvatski građani, primjećujem, najčešće govore o tjeskobi - nakon toga dolazi zabrinutost, ali i nada. To je jedan miks osjećaja. No, nadamo se da će optimizam prevladati", zaključila je Ljubić Kutnjak.

