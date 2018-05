Živi zid podnio je kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića, Martine Dalić, Zdravka Marića te Ante Ramljaka, i to zbog četiri kaznena djela.

"Podnijeli smo kaznenu prijavu danas ujutro protiv četiri osobe: Martine Dalić, Zdravka Marića, Ante Ramljaka i premijera Andreja Plenkovića koji je na čelu cijele te ekipe", rekao je Tihomir Lukanić, glavni tajnik Živog zida, nakon što su Plenković i Dalić u Vladi objavili da ona podnosi ostavku.

Lukanić kaže da su četvorku kazneno prijavili zbog sumnje da su počinjena četiri kaznena djela: zloupotreba položaja i ovlasti, zloupotreba povlaštenih informacija, trgovanje utjecajem te neprijavljivanje pripremanja kaznenog djela.

"Martina Dalić više nije toliko važna. Važna je odgovornost samoga premijera jer je njegova izvršna vlast, njegova je izvršna i zapovjedna odgovornost i u cijelom ovom procesu je on morao znati. A iz mailova je vidljivo da je i znao, tako da je kazneno odgovoran on", kaže Lukanić.

Dodao je da bi premijer, "kada bi imao časti", samostalno podnio ostavku. "Vidimo da to neće ići u tome smjeru. Ili ćemo očekivati da barem tri ruke iz njegove vladajuće većine njemu otkažu poslušnost, s obzirom na sve što znaju da ih savjest na to nagna. Ili da DORH učini ono o čemu smo ih mi podsjetili da su dužni, a to je da ispitaju njegovu odgovornost koja od danas više nije samo politička, nego je i kaznenopravna", kaže Lukanić, dodajući da Vlada, zbog Plenkovićeve umiješanosti, ova Vlada više nema legitimitet.