ZET izmijenio vozni red, ukinute i neke tramvajske linije: Pogledajte što se sve mijenja

Na snagu je stupio ljetni vozni red, koji će se primjenjivati do nedjelje 3. rujna.

Početak školskih praznika, kao i ranijih godina, dovodi do smanjenja prometne potražnje te se sukladno tome od ponedjeljka, 26. lipnja, primjenjuje novi, prilagođeni raspored polazaka u tramvajskom prometu i na autobusnim linijama, objasnili su iz ZET-a.



Riječ je o linijama 107, 110, 119, 120, 127, 128, 134, 142, 143, 146, 164, 172, 201, 202, 207, 208, 209, 214, 215, 216, 225, 227, 230, 234, 235, 263, 276 i 282.

Od subote 1. srpnja, prilagođeni vozni red primjenjivat će se i na autobusnim linijama 105, 121, 124, 223, 261, 262, 270, 274 i 279.

Na linijama 168, 205 i 226 nedjeljni ljetni vozni red primjenjuje se od nedjelje 2. srpnja.

Na liniji 204 ukidaju se polasci nedjeljom.



Autobusne linije 114 (Ljubljanica - Prečko) i 145 (Vrapčanska aleja - Oranice) neće prometovati od ponedjeljka, 26. lipnja, kao ni tramvajska linija 1 (Borongaj - Zapadni kolodvor).

Od ponedjeljka 26. lipnja do očekivanog završetka radova na ispravljačkoj stanici Zvijezda u ponedjeljak 31. srpnja, bit će ukinut tramvajski promet od Gračanskog Dolja do Draškovićeve ulice.



Tramvajska linija 14 prometovat će od Savskog mosta preko Trga bana Josipa Jelačića do Trga žrtava fašizma, linija 8 od Zapruđa preko Autobusnog kolodvora, Draškovićeve i Vlaške ulice do Kvaternikova trga, dok će linija 15 (Mihaljevac – Gračansko Dolje) biti ukinuta.

Pročitajte i ovo HDZ i mladi Reiner pričao o travi, Plenković najavio dobre vijesti za studente: ''Vi odrastate drugačije nego ja''

Pročitajte i ovo ne zna se koliko je zarobljenih VIDEO Urušio se neboder u kojem su uglavnom bili turisti: Spasioci u ruševinama traže preživjele

Umjesto tramvaja, od Draškovićeve ulice do Gračanskog Dolja prometovat će izvanredna autobusna linija 617. Početna stajališta linije 617 bit će redovno autobusno stajalište linije 233 Gračansko Dolje u smjeru juga i tramvajsko stajalište Draškovićeva u smjeru sjevera.

Autobus linije 617 sa stajališta Draškovićeva u smjeru Gračanskog Dolja kretat će odmah po dolasku zbog nemogućnosti duljeg zadržavanja na tramvajskim tračnicama.