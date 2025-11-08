Cure novi detalji ubojstva kraj Zagreba: "Izbola je i bivšeg muža, završio je u kolicima"

U obiteljskoj kući u Selnici Šćitarjevskoj, mjestu u bilizini zagrebačke zračne luke, u subotu je ujutro 40-godišnja žena oštrim predmetnom usmrtila 52-godišnjeg muškarca.
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila svog partnera
D. Š., otprije poznata policija, svog je partnera A. D. ubila udarcima sjekirom u glavu i ramena, otkrio je Jutarnji list.
Ona je 2009. godine osuđena na tri godine zatvora i obavezno psihijatrijsko liječenje nakon što je bivšeg supruga, s kojim ima i dijete, izbola nožem.
"Njezin bivši nakon toga je završio u invalidskim kolicima", ispričao je mještanin.
Policija na terenu nakon ubojstva - 1
Također je u četiri navrata bila i prekršajno kažnjavana zbog nasilja u obitelji, a 2018. godine je ponovno završila u istražnom zatvoru zbog prijetnji koje je uputila zamjenici Općinskog državnog odvjetnika velikogoričkog tužiteljstva. Bila je prijavljivana i zbog zloupotrebe opojnih droga i prijetnji.
"Taj čovjek koji je sada bio s njom imao je problema s alkoholom. On je isto bio u zatvoru, koliko mi je poznato, nakon toga je radio u inozemstvu, a onda se vratio ovdje. U posljednje je vrijeme bio s njom, no nije nam poznato jesu li zajedno živjeli. Oboje su bili možda malo problematični, iako u mjestu nisu radili problema", za Jutarnji list rekla je mještanka.
