Sredozemna ciklona postupno odmiče prema istoku, a sa sjeverozapada će ojačati greben prostrane anticiklone. Zbog toga će vrijeme posvuda stabilizirati, premda će još u četvrtak zbog ovih gusto poredanih izobara na Jadranu biti vrlo vjetrovito.



Već u četvrtak ujutro i prijepodne u većini će krajeva prevladavati sunčano. Jedino će u Dalmaciji biti promjenljivo, još na krajnjem jugu uz mogućnost za poneki pljusak, a u Lici će se oblaci zadržati i veći dio dana. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, dok će na Jadranu kao i prijevojima prema moru biti vrlo vjetrovito gdje će još puhati umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim i orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, na Jadranu između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura od 4 do 7 stupnjeva.



Pretežno sunčano bit će i u istočnim predjelima. Ponegdje će puhati umjeren, sjeverac i sjeveroistočnjak. Poslijepodne temperatura oko 4 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno s više sunca u Gorskom kotaru, a oblaka u Lici. Na Jadranu pretežno sunčano. U gorju će na prijelazu prema Jadranu ponegdje puhati i jak sjeveroistočnjak. Na sjevernom Jadranu vrlo vjetrovito uz umjerenu i jaku, a podno Velebita i u Kvarnerskom zaljevu lokalno će biti olujnih i orkanskih udara, na što upozorava i Meteoalarm. Najviša temperatura u gorskom području od -1 do 2, na Jadranu od 9 do 12 stupnjeva.



U Dalmaciji od sredine dana posvuda kidanje naoblake uz dosta sunca, ali i umjerene i jake bure, još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura većinom od 9 u unutrašnjosti do 15 ponegdje prema jugu.



Sljedećih dana u unutrašnjosti će prevladavati sunčano. Tijekom vikenda mjestimice može biti magle ili niskih oblaka, osobito u nedjelju. Vjetar većinom slab, a temperatura se neće znatnije mijenjati.



Na Jadranu pretežno sunčano još u petak uz umjerenu i jaku buru, ponegdje i s olujnim udarima. Bura će u subotu postupno oslabjeti. U nedjelju vjetar većinom slab, a noći i ujutro lokalno je moguća i magla. Temperatura bez veće promjene.



Od sutra do kraja godine - bez oborina uz dosta sunca, osobito na Jadranu. Jedino će u subotu i osobito nedjelju u nizinama unutrašnjosti mjestimice biti magle ili niskih oblaka. U subotu će na Jadranu bura biti sve slabija, a zatim će vjetar posvuda biti slab.

Pročitajte i ovo snježni kaos na Papuku i Krndiji Ne dolazite! Porušena stabla, prometnice blokirane, a klizišta vas mogu baciti u ponor

Pročitajte i ovo Nevjerojatan iznos Ljudi iz cijelog svijeta masovno doniraju novac ubojici s osmijehom: "Ovo nije zločin, to je obrana drugih"

Pročitajte i ovo kruži i nova teorija o padu VIDEO Procurila je potresna snimka iz aviona netom prije pada: Uplašeni ljudi se mole