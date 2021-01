Saborski zastupnik Željko Sačić (HS) izrazio je u petak "najoštriji protest" protiv ponašanja predsjednika države i ministra obrane na obilježavanju 28. obljetnice oslobodilačke vojno-redarstvene operacije "Maslenica".

"Tražim stanku kako bih izrazio najdublji i najoštriji protest protiv ponašanja predsjednika države Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića, koji su danas uvrijedili žrtvu hrvatskih obrambenih snaga obilježavajući oslobodilačku akciju Maslenica", rekao je Sačić u Hrvatskom saboru, no predsjedavajući Furio Radin stanku mu nije odobrio.

Objasnio mu je kako se stanka može tražiti samo o točki o kojoj se raspravlja, a u tom trenutku to su bile izmjene Zakona o zaštiti od buke. Sačić se, međutim, nije dao omesti. "To je sramotno ponašanje, osudite taj čin, to je grubi nasrtaj na Domovinski rat", ustrajao je.

Radin mu je poručio da, uz sve uvažavanje, stanku može tražiti samo o točki dnevnog reda te mu izrekao opomenu.

Predsjednik države otkazao je u petak sudjelovanje u programu obilježavanja 28. obljetnice VRO "Maslenica '93." u Zadru nakon što je doznao da su u protokolu obilježavanja i dvije osobe koje na sebi imaju odjeću s ustaškim obilježjima.

Ured predsjednika objasnio zašto je Milanović bojkotirao obilježavanje akcije Maslenica: Naredio da se povuku i svi vojni zapovjednici

Banožić o Milanovićevu potezu: "Nisam nikad cijenio samovolju, ali nemam ja tu što odobravati"

Prema njegovoj zapovjedi, nakon prvog dijela svečanosti iz programa obilježavanja povukli su se načelnik Glavnog stožera OSRH-a admiral Robert Hranj i svi vojni zapovjednici, rekao je glasnogovornik Ureda predsjednika Nikola Jelić.