Nakon jutrošnjeg uhićenja suca Zvonka Vekića iz Osijeka i njegove prijateljice Nataše Sukulić, u čijem stanu je uhićen, oglasio se Zdravko Mamić. Od njegovih je objava na društvenim mrežama, i dokaza koje je dostavio pravosuđu, istraga protiv osječkih sudaca i krenula. I on sam trebao je biti izručen Hrvatskoj zbog istrage tog slučaja.

''Posljednjih tjedana i mjeseci u tišini radim na reformi pravosuđa, a danas se vidi još jedan u nizu rezultata onoga što smo zajedno pokrenuli – uhićen je sudac Vekić i njegova prijateljica zbog sumnje za pranje novca koji su izreketarili od onih kojima su trebali suditi po zakonu. Da, dobro ste pročitali, sudac Županijskog suda bavio se PRANJEM NOVCA. Netflix, pusti Narcose, dođi ovdje'', napisao je Zdravko Mamić na svom Facebook profilu.

Zdravko Mamić javno je optužio osječke suce da ih je podmićivao kako bi ishodio oslobađajuću presudu zbog izvlačenja novaca iz "Dinama" i za što je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora.

Podsjetimo sve je počelo nakon što je Mamić objavio i dostavio dokaze o tome kako je sucima osječkog suda nudio i davao mito u iznosima od više stotina tisuća eura.

Suci s teretom teških sumnji za korupciju i mito morali su dokazati da su sve što imaju stekli zakonito. Porezni USKOK utvrdio je nesrazmjer u imovini, a tada je već postojala sumnja da Vekić ima prikriveno vlasništvo za jedan stan. Tada se postavljalo pitanje otkud mu 540 tisuća kuna u posljednje četiri godine. Upitne su bile i gotovinske uplate na račune.

Na Mamićevom popisu verbalnih optužbi bili su i drugi suci. No, je li se provjeravalo ima istine u njegovim tvrdnjama vezano za njih iz DORH-a i USKOK-a, službeno nije bilo odgovora.

USKOK o fotografiji koju je objavio Mamić: "Stjecajem okolnosti popili su kavu"

Hrvatska opet zatražila izručenje braće Mamić, ovog puta zbog podmićivanja osječkih sudaca

No istraga je, jasno je sada nastavljena nakon izlaska suca Vekića iz pritvora u kojem je bio zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke.

''Nadam se da neki sudac nekog višeg suda neće večeras u Dnevniku istupiti javno i reći da je to normalna djelatnost u fušu, baš kao što je doživotno uzdržavanje bakica uz otimanje imovine, uzimanje robe u vrijednosti 100 000 eura i sadnja privatnih voćnjaka novcem poreznih obveznika. U Vekićevoj praonici nisu se Perwollom i Persilom prale samo Vekićeve pare, obzirom da je bio dostavljač novaca za ostale krivosuce reketare, treba istražiti što je s novcem radio i za Kvesića, Vrbana, Krušlina, te svoje pajdaše s one strane zakona. Nadam se da je i suce Ustavnog suda i svih viših sudova barem malo sram kakve kriminalce u svojim redovima brane, ali polako, činjenica da me nitko od njih nije tužio za sve što sam iznio u javnost govori dovoljno za sebe. Istina i vrijeme su na mojoj strani'', piše danas Zdravko Mamić.

I on na slobodi: Osječki sudac Zvonko Vekić izašao iz Remetinca

U međuvremenu, početkom listopada sud BiH odbio je izručenje Zdravka Mamića, čiji pritvor traži zagrebački Županijski sud u istrazi oko podmićivanja osječkih sudaca. Konačnu odluku o izručenju ima tamošnji ministar pravde Josip Grubeša. On je taj koji potpisuje rješenje.