USKOK pokreće istragu protiv uhićene trojice sudaca Darka Krušlina, Ante Kvesića i Zvonka Vekića, poduzetnika Drage Tadića iz Osijeka te braće Zorana i Zdravka Mamića.

Sumnjiči ih se za počinjenje kaznenih djela primanja mita, davanja mita, trgovanja utjecajem te davanja mita za trgovanje utjecajem.

Osnovano se sumnja da je I. okr., prvostupanjski sudac Odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Županijskog suda u Osijeku, 22. studenoga 2016. u Zagrebu, iako je znao da je u to vrijeme protiv IV. i V. okr. i više drugih optuženika bio u tijeku postupak pred istim sudom te da postoji izvjesnost da će biti određen predsjednikom raspravnog vijeća u navedenom postupku, došao u svečanu ložu stadiona u Maksimiru gdje se upoznao s IV. okr. s kojim se nastavio družiti. Pritom je IV. okr., znajući da je I. okr. sudac Županijskog suda u Osijeku, u cilju da stekne njegovu naklonost kako bi mu kao sudac pogodovao kada mu to bude potrebno, stavio na njegovu ruku svoj skupocjeni sat marke Audemars Piguet, a koji sat je I. okr. svjestan svega navedenoga uzeo.

Nadalje se osnovano sumnja da su, u razdoblju od travnja 2017. godine do 21. svibnja 2019. u Zagrebu, Osijeku, Banja Luci, Širokom Brijegu i Dubaiju, IV. okr. kao optuženik u više kaznenih postupaka koji su vođeni protiv njega te protiv V. okr. i drugih optuženika na Županijskom sudu u Osijeku, u više navrata ostvarivao osobne kontakte s II. okr., također prvostupanjskim sucem Odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Županijskog suda u Osijeku, koji mu je predočavao da će on osobno, te koristeći odnos povjerenja i kolegijalnih i prijateljskih odnosa sa sucima tog suda, pa tako i s III. okr., za novčanu nagradu koju će s njima podijeliti, za njega i suoptuženike ishoditi povoljne sudske odluke u postupcima koji se protiv njih vode na tom sudu bez obzira na stvarno stanje spisa. Tako mu je predočavao da će osigurati donošenje oslobađajuće presude u jednom predmetu, da će donijeti odluku o odbacivanju optužnice u drugom predmetu kao i da će osigurati donošenje odluke o povratu jamstva u iznosu od 7 milijuna kuna u trećem predmetu. Sukladno dogovoru s II. okr., a u cilju donošenja sudskih odluka u njegovu korist, kao i u korist V. okr. i drugih optuženika, IV. okr. je kao protuuslugu za navedeno u više navrata II. okr. predao ukupno najmanje 370.000 eura za njega osobno i druga dva suca. Osim toga je IV. okr., zajedno s V. okr., ostvario kontakt i s III. okr. u Širokom Brijegu tijekom kojeg su i neposredno dogovorili kako će ga IV. okr. putem II. okr. novčano nagraditi za donošenje povoljne sudske odluke u jednom predmetu. U svrhu realizacije navedenog, iznos od 100.000 eura je u dogovoru s IV. okr. osigurao V. okr. koji ima svojstvo suoptuženika u navedenom kaznenom predmetu, sve u nakani ishođenja za njega povoljnih sudskih odluka. Navedeni iznos je VI. okr., na traženje IV. okr., predao II. okr. za njega i III. okr., znajući koja je svrha predaje novca budući da je prethodno u više navrata prisustvovao sastancima i dogovorima II. i IV. okr. na kojima su razgovarali o spomenutim kaznenim postupcima i dogovarali donošenje sudskih odluka u korist IV. okr. i drugih optuženika, neovisno o stvarnom stanju predmeta. Također je IV. okr., zajedno s V. okr., kao nagradu za dogovoreno pogodovanje podmirivao troškove inozemnog putovanja i boravka II. okr. i njemu bliskih osoba u Ujedinjenim Arapskim Emiratima krajem 2017. godine, te je ujedno IV. okr. autoritetom svog položaja u Hrvatskom nogometnom savezu (HNS) osigurao odlazak II. okr. na nogometnu utakmicu hrvatske reprezentacije u lipnju 2018. godine u Veliku Britaniju na trošak HNS-a.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.