Zdravko Mamić dao intervju, komentirao i izbore u Hrvatskoj: "Ja mogu glasati"

Bivši čelnik GK Dinamo i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić dao je intervju nakon što je dulje vrijeme izbjegavao medijske istupe. U razgovoru za Dnevni avaz govorio je o svojim počecima, o Dinamu, stanju u nogometu u susjednoj zemlji, kao i svojoj prvoj velikoj zaradi, a nije propustio komentirati ni aktualne političke događaje u Hrvatskoj i BiH.

O životu u Bosni i Hercegovini, gdje živi posljednjih šest godina, rekao je kako je to ''jedna od rijetkih svjetskih oaza gdje čovjek može stvarno u punini biti čovjek“.

Pročitajte i ovo 5.0 stupnjeva Snažan potres pogodio Italiju, dobro se osjetio i u Hrvatskoj: "Zaljuljao se krevet, luster i namještaj"

Pročitajte i ovo Izvijestio HAPIH Provjerite smočnice: S tržišta povučena omiljena čokoladica zbog prisutstva zabranjenog sastojka

Komentirao je i zeleno svjetlo koje je BiH dobila za početak pristupnih pregovora s EU te rekao kako bi Europa trebala ulazak te zemlje u Uniju „plaćati zlatom“.

U gotovo dvosatnom intervjuu među brojnim temama govorio je i o nadolazećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Rekao je da on iz BiH može glasati.

"Mogu, a mogu i bez ikakvog srama i demagogije reći da sam uvijek na parlamentarnim i državnim glasao za HDZ, a na lokalnima sam uvijek glasao za Milana Bandića. To je tako bilo dok sam bio u Hrvatskoj, a na ovim izborima neću izaći na izbore. To nije dobro i ja svojim glasom ne mogu ništa promijeniti. Jednostavno, SDP me spremio u zatvor i napravio politički progon, a ovi su me samo pomnožili s nulom i pustili niz vodu", rekao je.