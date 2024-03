Snažan potres pogodio Italiju, dobro se osjetio i u Hrvatskoj: "Zaljuljao se krevet, luster i namještaj"

Sjever Italije pogodio je u 22:20 potres magnitude 5.0 po Richteru, javlja EMSC. Epicentar je bio 13 kilometara od grada Tolmezza, na dubini od 10 kilometara.

U Hrvatskoj se najviše osjetio u Istri, gdje su građani javljali o tutnjavi i podrhtavanju. "Zaljuljao se krevet, luster i namještaj", "Zgrada se zatresla", javljali su građani iz Motovuna, Umaga, Pazina... O podrhtavanju i tutnjavi javili su i građani iz Rijeke na EMSC sustav.

Za sada nema informacija o nastaloj šteti.

