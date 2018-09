U Hrvatskoj je sve više problema zbog komaraca i virusa zapadnog Nila. Broj pacijenata s potvrđenim virusom i dalje raste. Trenutačno ih je 40, petero se bori za život.

Zbog straha od virusa, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu počeo je testirati sve uzorke krvi dobrovoljnih darivatelja. I danas je potvrđen još jedan novi slučaj virusa. "Još uvijek se javljaju novi bolesnici. Do današnjeg dana 40 oboljelih nam je dojavljeno. Većinom iz Slavonije i iz sjeverozapadne Hrvatske", kazao je Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Petero oboljelih u iznimno je teškom stanju - u komi i na respiratoru. "Prognoza je neizvjesna. Dakle postoji određena šansa da se oporave, ali oporavak će onda biti definitivno dug, a moguć je nažalost i loš ishod", kazao je dr. Marko Kutleša iz Zavoda za intenzivnu medicinu i infektologiju bolnice dr. Fran Mihaljević u Zagrebu.

Zaraženi nisu opasni za okolinu. "Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka nego se prenosi vektorom, dakle komarcem i dokle god će bit oni aktivni biti će mogući i novi slučajevi bolesti, ali ja ipak očekujem da će u nekih mjesec dana incidencija pasti i da će epidemija biti pri kraju", dodaje Kutleša.

Na Zavodu za transfuziju testiraju svaku dozu krvi

Virus Zapadnog Nila dodatnog je posla dao i Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu. Testira se svaka doza krvi. "Odmah čim se HZJZ oglasio sa pojedinim slučajevima mi smo počeli testirati uzorke darivatelja krvi iz tih određenih područja odnosno županija i do sada smo od 30. kolovoza do danas smo testirali 3463 uzorka", otkriva Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskoga zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu.

Jer darivatelji, kako kažu, mogu imati virus, a da toga nisu ni svjesni i bez da osjećaju ikakve simptome. "Ljudi se mogu dobro osjećati, a zapravo da mogu biti oni koji će prenijeti zarazu. Dok god ne dobijemo sve rezultate, a radimo testiranje i za ostale dijelove hrvatske gdje god se je pojavio bilo koji slučaj, ne može se krv dalje prosljeđivati za transfuzijsko liječenje", dodaje Jukić.

Građanima se preporučuje da se štite od komaraca repelentima, ali i da ne stvaraju u svojoj okolini uvjete koji im pogoduju. "U vrtu, na balkonima gdje se cvijeće uzgaja da se ne uzgajaju vode stajačice koje po tjedan, dva stoje", kazao je Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ. Za suzbijanje komaraca na javnim površinama zadužene su pak lokalne vlasti.

Laboratorij Zavoda za transfuzijsku medicinu radi u tri smjene

Laboratorij Hrvatskoga zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu posjetila je novinarka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac. Kako doznajemo, laboratorij radi u 3 smjene kako bi testirali sve uzorke.

Radi se punom parom, ništa se ne prepušta slučaju, testira se svaki uzorak krvi. Osim što djelatnici zavoda zbog virusa Zapadnog Nila imaju mnogo više posla, testiranje je i značajan financijski izdatak. Uračunamo li trošak reagensa, vrijeme i ljude koji na tome rade trošak obrade svakog uzorka dosteže gotovo stotinu kuna.

No ako se na nečemu ne bi trebalo štedjeti to je zdravlje i sigurnost građana. Tu u Zavodu kažu da imaju najsofisticiranije testove koji otkrivaju virus u najranijoj fazi što u praksi znači da čak i ako je darivatelja zaraženi komarac ubo dan prije nego li je dao krv - to će se na testu vidjeti.

Osim što obrađuju uzorke iz cijele zemlje, kazali su nam kako će priskočiti u pomoć i slovenskim kolegama u nekoliko idućih dana, dok oni ne počnu sa svojim testiranjima, obrađivati i njihove uzorke. Ipak svi se nadaju kako će epidemija s dolaskom hladnijeg vremena uskoro jenjati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr