Boljitak koji je Tomislav Tomašević obećavao i dvije godine od osvajanja vlasti u Zagrebu mještani Dankovca nisu osjetili. Oni se i dalje kupaju u kišnici i piju vodu iz kanistara. Uzastopno pratimo njihovu borbu za osnovno ljudsko pravo. Vodu su trebali dobiti prije tri pa onda prije dvije, pa onda krajem ove godine. Ona još uvijek nije stigla, ali stiglo je novo obećanje.

"Pa to vam je život Robinsona par kilometara od Zagreba. Snalazimo se kanistrima, bazenima kako tko može“, kazala je Nevenka Stipanović iz Dankovca.

Od nošenja kanistara, kaže nam Nevenka svaki dan ima upalu mišića, a i živaca jer ne može vjerovati da u 21. stoljeću, u Zagrebu još nema vodu.

"Voda je došla na 70 metara od kuće to vam je situacija imate je, ali u principu je nemate“, dodala je Nevenka.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže radovi su 98 posto gotovi, čeka se još tehnički pregled. Rekao je da bi vodu trebali dobiti krajem svibnja.

Opet pukla cijev: Cijeli zapadni dio grada bez toplinske energije

Radovi su već puno puta bili pri kraju.



"Stanovnici Mjesnog odbora Dankovec koji trenutno nemaju vodu, a ni dosada je nisu imali, imat će vodu najkasnije do 1. rujna 2021. godine“, rekao je bivši direktor VIO Marin Galijot u rujnu 2020., dok je Tomašević u lipnju 2022. obećavao da će vodu dobiti do kraja godine.

Čeka da padne kiša

Svi rokovi su probijeni. Mještani se i dalje kupaju u kišnici, piju flaširanu vodu, i teško se brinu za svoje voće i povrće.

"Čekam da padne kiša ili oduzmem vode od sebe i onda polijem vrt da bi imao što jesti meni je to glavni izvor prehrane“, rekao je Ivo Petković iz Dankovca.

Kad i dođe, voda neće stići do njega jer živi na vrhu ulice. Iako nije sam, izgleda da će on i susjedi ostati na korak do vode.

Iz Dankovca se javila reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović koja prati ovu agoniju mještana od samog početka. U Ulici svete Barbare živi oko 150 kuća i svi su bez vode, a neki i bez kanalizacije.

Dosad pričljivi Tomašević odlučio zašutjeti o ovoj temi: Rekao je samo jednu stvar

Melita Budak iz Dankovca kazala je da ne vjeruje obećanjima prema kojima bi voda trebala stići krajem svibnja. "Predizborni Tomašević je bio ovdje, obećao i nudio svekoliku pomoć, ali postizborni se uopće više ne pojavljuje“, rekla je.

Zahtjev za priključak predali prije 10 godina

Zahtjev za priključak za vodu su predali prije 10 godina, 2013. godine, a radovi su bili tek povremeni.

"Ako se ne pere veš i ako se ne kupate, treba bar 10-ak komada“, kazala je Melita koliko kanistara vode dnevno koriste i dodala: "Voda ne curi kad se peru zubi, tuširanje dvije do tri minute. Svi smo mi tako navikli.“

Ne vjeruje da će im računi biti veći kada stigne voda: "Nama je voda i sad skupa jer mi kad trošimo vodu, trošimo i struju jer ovdje vode bez struje nema“ pa tako plaćaju više od onih koji imaju vodu.

Priključak za struju trebali bi pratiti 900 eura.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.