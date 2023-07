Odzvonilo polugoloj šetnji gradom, ali i ulasku u neke institucije: "Ne očekujemo da će netko u muzej ući direktno s plaže"

Iako se Rovinj već danima kuha na više od 30 stupnjeva, ništa od sređivanja papira u gradskoj upravi u ljetnom izdanju "kao s plaže". Pravila u čemu se može doći strogo su propisana.

Nema golih ramena, ni japanki i otvorenih sandala, kao ni prekratkih suknji ili hlača ni u Puli.

"U prethodnoj komunikaciji s osobama koje dolaze u gradsku upravu uvijek nastojimo upozoriti na pravila kodeksa, to je osobito izraženo tijekom ljetnih mjeseci", kaže Iva Matanović, pročelnica službe gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Pročitajte i ovo Objavila priopćenje Ravnateljica Svetog Duha podnijela neopozivu ostavku: "Bila je to prava hajka. Prijetili su mi da će me progutati podzemlje"

Zabrana za kratke hlačice i gola ramena i na ulazu u crkve. Nekima je to normalno, drugi pak misle da je kratka odjeća prigodna, ali ne odobravaju šetanje u kupaćim kostimima.

Ljeto je izazov i za muzeje. U Muzeju Grada Rijeke nemaju dress code, jer nisu dosad imali ozbiljnijih izazova te vrste.

Pročitajte i ovo svašta su pronašle Prijateljice iz Slovenije došle na Pag na odmor pa počistile plažu od smeća: "Da smo imale 10 vreća, sve bi napunile"

"Obično smo pustili ljude u kratkim hlačama i majicama s kratkim rukavima. Ni mi ovdje ne očekujemo da će ući netko direktno s plaže, dakle u kupaćim gaćicama. To stvarno ne mislimo da bi bilo u redu i ako bi se to pojavilo onda bismo to regulirali", kaže Velid Đekić iz ovog muzeja.

No, praksa je više puta pokazala da su – iznenađenja moguća.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.