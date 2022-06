U Hrvatskoj postoji velika potražnja za radnicima. Samo u turizmu nedostaje oko 15.000 radnika. Poslodavci na zavodima za zapošljavanje svaki dan nude na stotine radnih mjesta, a zaposlenike pokušavaju naći i među studentima.

Potraga za radnom snagom pred sezonu zahuktala se i među studentima. Najveći broj radnika traži se u turizmu, ugostiteljstvu i trgovini.

"To su konobari, serviseri, šankeri, hostesiranje, spasioci, razno čišćenje, i imamo jako puno administrativnih kao dijeljenje letaka, uplatnica, naplata parkinga", rekla je Tina Škuflić, voditeljica Studentskog servisa u Puli.

Minimalna satnica i ove je godine porasla pa iznosi 29 kuna i 30 lipa. No, studenti u Hrvatskoj u prosjeku zarađuju više – od 35 do 45 kuna po satu. No, moraju paziti na matematiku. Zarade li više od 15.000 kuna na godinu, roditelji gube poreznu olakšicu svoje dijete kao uzdržavanog člana.

Ograničenje je to koji bi se trebao povećati, smatraju studenti, jer njihova se minimalna satnica povećala, a prag godinama ostao isti. Iznad tog iznosa je neoporezivo, dok god student zaradi manje od 63.000 kuna.

"Kada prijeđeš iznos od 63.000, plaćaju porez od 20 posto plus prirez koji ovisi o gradu kojem gradu", rekao je Mijo Geljić, voditelj Student servisa u Zagreb.

U gradovima na obali na dnevnoj bazi je više od 30 novih oglasa. No, teško da će se do početka sezone popuniti sva prazna radna mjesta.

