Zbog javnog bilježnika ostala bez mirovine i zdravstvenog: "Sustav pere ruke i sad bih ga ja trebala tužiti"

Redateljica Irena Ščurić nema pravo na mirovinu i zdravstveno osiguranje zbog, kako ističe, nemara javnog bilježnika i nerazumijevanja hrvatske birokracije.

Iako iza sebe ima 38 godina radnog staža, kaže da je njezin javni bilježnik Igor Martinović na Trgovačkom sudu nije odjavio kao direktoricu tvrtke Top Mag kad je to trebalo. U međuvremenu je otišao u mirovinu te zbog toga Ščurić na Trgovačkom sudu više ne može biti odjavljena s datumom kad je otišla u mirovinu. Dodaje da je samo javni bilježnik može odjaviti s mjesta direktorice, ali i da sad cijeli državni aparat pere ruke.

"Najveći problem je nastao kad je i javni bilježnik otišao u mirovinu, a ostavio je nedovršen posao za sobom koji, po svima, samo on može riješiti", rekla je u razgovoru za Index.

"Kad sam sve to u listopadu saznala, otišla sam do Martinovića, koji nije bio ljubazan, nego ljut i bahat kad sam mu rekla da zbog njegove aljkavosti sad ne mogu dobiti mirovinu. Tada sam nazvala bilježničku komoru i objasnila da sam platila njihovu članu usluge koje nije odradio", dodala je.

Pročitajte i ovo Golemi fijasko "Zbog njega će se kotrljati glave!" Amerikanci ljuti na britansko osiguranje na aerodromima: Sitni kriminalac pokazao golemi propust, a sada je u bijegu

Oni su joj rekli da to mora prijaviti Uredu predsjednika građanskog suda, ali je početkom godine stigao odgovor da im se bilježnik nije očitao, no da su dobili od Mirovinskog zavoda rješenje po kojem je on od 1. siječnja 2024. umirovljen i da više nemaju ingerenciju nad njim.

"Sad bih ja trebala Martinovića privatno tužiti, naći i plaćati odvjetnika i suditi se godinama u državi gdje suci već drugi put u godini dana štrajkaju. Svi redom sada peru ruke, nisu oni odgovorni, nisu nadležni, a ja bih trebala pristati na njihov prijedlog da se sve krivo i neodrađeno do sada zaboravi i da se sve provede iznova jer nemaju drugo rješenje", napomenula je Ščurić.