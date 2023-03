Dio posla sudovima već su uzeli, a uskoro bi javni bilježnici trebali imati pune ruke posla i u slučajevima razvoda braka ili pitanja međe među susjedima. U saborsku proceduru idu izmjene zakona starog više od 90 godina koji se tako planira modernizirati. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

U novom planu Vlade koji bi nakon 90 godina treba modernizirati stari zakon, stoji da će manje posla biti za sudove, a više za javne bilježnike.

Ne samo zbog kupnje nekretnine ili ovjere neke isprave, javnim bilježnicima ubuduće će se trebati ići i u slučaju sporazumnog razvoda braka, ali i brojnih drugih procedura.

Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić pojasnio je o čemu se radi: "Ako ima maloljetne djece onda to ne može raditi javni bilježnik. Radi se i o pitanju međa - ako postoji sporazum između dviju osoba, da se ne mora ići na sud, također se to provodi kod javnog bilježnika, kao i razvrgnuće suvlasničke zajednice".

Isto vrijedi i za proglašenje nestale osobe umrlom i dokazivanje smrti.

"Postoji ona starija teza da su javni bilježnici zapravo suvišni u neku ruku, e sad je li to jedan novi manevar Vlade da u biti ih dodatno angažira pa da na taj način racionalizira njihovu funkciju. To je sad pitanje, čini mi se da bi se možda moglo i bez bilježnika na ovaj ili onaj način, rekao je Karlovčanin Dimitrije Birač.

Cilj je da sve ide brže, bez dodatnih troškova. "Mi želimo rasteretiti sud od onih predmeta i postupaka koji nisu sporni, gdje se dvije osobe mogu bez sudske rasprave bez provođenja na sudu dogovoriti da idu kod javnog bilježnika, s tim da trošak kod javnog bilježnika ne smije biti veći nego što je bio trošak kad su bile u pitanju sudske pristojbe i troškovi na sudu do izmjena ovog zakona“, dodaje Salapić.

Već sad je na snazi da kada netko zatreba gruntovnicu, mora angažirati javnog bilježnika ili odvjetnika. Sve ide elektronički. Zna to Kornelija s kojojm je razgovarala novinarka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović: "Jel sam dala da mi upišu u zemljišne knjige, a sad ću dati i ovo što sam legalizirala balkon i jako mi se to sviđa". Nadodala je da tarifa nije visoka i da je zadovoljna cijenom jer je ona upis platila 200 kuna.

Tri puta je išla sama do gruntovnice, bez uspjeha. "To je jeftino, ako moram ići tri puta taksijem u gruntovnicu, onda će mi ostati više nego tih 200 kuna."

Na manje troškove upozoravana i Salapić: "Sad to automatizmom s jednog mjesta kad se osoba odluči ili za javnog bilježnika ili za odvjetnika s manje troška nego što je bilo do sada to je neka cijena od 29,7 eura sada, ali ta osoba kad dođe kod javnog bilježnika nakon što javni bilježnik sve provede za njega ili odvjetnik dobije na kućnu adresu svoj vlasnički list."

Za razvod ili među morat će se pričekati, izmjene zakona tek idu u saborsku proceduru. Javni bilježnici i suci o toj temi zasad šute.

